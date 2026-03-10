Sénégal: Ligue 1 (18e journée) - AJEL caracole en tête, Guédiawaye sort de la zone rouge

L'AJEL de Rufisque a conforté sa place de leader du championnat en sortant victorieuse du choc qui l'a opposé au Jaraaf de Dakar au terme de la 18ejournée. Le club rufisquois est toujours talonné à la tête de classement par l'Us Gorée et Teungueth. Au bas du tableau, Guédiawaye Fc a réussi le bon coup à la suite d'une précieuse victoire décrochée sur la pelouse de la Linguère de Saint-Louis. Ce qui lui permet de se dégager de la 16e et dernière place du classement pour la 14e place de première équipe non relégable.

AJEL de Rufisque a pressé le pas dans la course vers le titre après sa victoire (1-0) obtenue hier, dimanche 8 mars, au stade Ngalandou Diouf, face au Jaraaf. A l'issue de la 18e journée du championnat de Ligue 1, le club rufisquois (1er ;36 points) conforte sa place de leaders en maintenant cinq points d'avance sur son dauphin, l'Union sportive de Gorée (2e ; 31 points). Le club insulaire a ainsi profité de la réception au stade Djaguily Bagayoko, pour dominer les Académiciens de Dakar Sacré coeur (11e, 20 points) sur la marque de (1-0).

Le podium est complété par Teungueth Fc (3e ; 28 points). Malgré sa courte défaite concédée (1-0) dans le derby rufisquois qui l'a opposé à Génération foot (5e, 25 points), l'équipe fanion de la ville de Rufisque s'accroche à la troisième au classement avec 28 points. Elle est talonnée par le Casa Sports (4e ; 27 points) qui est revenu de son déplacement avec le point du nul (0-0) face à l'Us Ouakam (7e, 22 points).

Avec ce nul, les Ouakamois se maintiennent à la 7e place (22 points) à égalité de points avec le Jaraaf, champion en titre (8e, 22 points). L'As Pikine reste également confiner dans le ventre mou du classement après la défaite (2-0) subie en déplacement face aux Thiéssois de Waly Daan Fc ( 6e ; 24 points)

Cette 18e journée a été marquée par le précieux succès (1-3) signé au par Guédiawaye FC au stade Mawade Wade. Les banlieusards ont frappé fort en battant la Linguère de Saint-Louis (12e, 17 points) sur le score (3-1).

Cette bonne opération permet à Guédiawaye Fc de quitter la zone rouge et de remonter à la position de première équipe non relégable ( 14e ; 16 points).

Battue (0-2) sur sa pelouse d' Ely Manel Fall, par le Stade de Mbour (10e ; 20 points), la Sonacos de Diourbel glisse, quant à elle, dans la zone rouge du classement (14e, 16 points). Les Huiliers sont à 1 points de l'ASC Cambérène, lanterne rouge (16e, 14 points) a partagées le point du match nul (1-1) sur le terrain de l 'Asc HLM (13e, ; 17 points)

Résultats 18e journée :

Génération Foot - Teungueth FC ( 1-0)

US Gorée - Dakar Sacré-Coeur ( 1-0)

Wally Daan - AS Pikine (2-0)

HLM - ASC Cambérène ( 1-1=

AJEL - Jaraaf (1-0)

Linguère - Guédiawaye FC (1-3)

US Ouakam - Casa Sports(0-0 )

Sonacos- Stade de Mbour ( 0-2)