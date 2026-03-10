Sénégal: Ligue 1 (18e journée) - AJEL caracole en tête, Guédiawaye sort de la zone rouge

9 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

L'AJEL de Rufisque a conforté sa place de leader du championnat en sortant victorieuse du choc qui l'a opposé au Jaraaf de Dakar au terme de la 18ejournée. Le club rufisquois est toujours talonné à la tête de classement par l'Us Gorée et Teungueth. Au bas du tableau, Guédiawaye Fc a réussi le bon coup à la suite d'une précieuse victoire décrochée sur la pelouse de la Linguère de Saint-Louis. Ce qui lui permet de se dégager de la 16e et dernière place du classement pour la 14e place de première équipe non relégable.

AJEL de Rufisque a pressé le pas dans la course vers le titre après sa victoire (1-0) obtenue hier, dimanche 8 mars, au stade Ngalandou Diouf, face au Jaraaf. A l'issue de la 18e journée du championnat de Ligue 1, le club rufisquois (1er ;36 points) conforte sa place de leaders en maintenant cinq points d'avance sur son dauphin, l'Union sportive de Gorée (2e ; 31 points). Le club insulaire a ainsi profité de la réception au stade Djaguily Bagayoko, pour dominer les Académiciens de Dakar Sacré coeur (11e, 20 points) sur la marque de (1-0).

Le podium est complété par Teungueth Fc (3e ; 28 points). Malgré sa courte défaite concédée (1-0) dans le derby rufisquois qui l'a opposé à Génération foot (5e, 25 points), l'équipe fanion de la ville de Rufisque s'accroche à la troisième au classement avec 28 points. Elle est talonnée par le Casa Sports (4e ; 27 points) qui est revenu de son déplacement avec le point du nul (0-0) face à l'Us Ouakam (7e, 22 points).

Avec ce nul, les Ouakamois se maintiennent à la 7e place (22 points) à égalité de points avec le Jaraaf, champion en titre (8e, 22 points). L'As Pikine reste également confiner dans le ventre mou du classement après la défaite (2-0) subie en déplacement face aux Thiéssois de Waly Daan Fc ( 6e ; 24 points)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette 18e journée a été marquée par le précieux succès (1-3) signé au par Guédiawaye FC au stade Mawade Wade. Les banlieusards ont frappé fort en battant la Linguère de Saint-Louis (12e, 17 points) sur le score (3-1).

Cette bonne opération permet à Guédiawaye Fc de quitter la zone rouge et de remonter à la position de première équipe non relégable ( 14e ; 16 points).

Battue (0-2) sur sa pelouse d' Ely Manel Fall, par le Stade de Mbour (10e ; 20 points), la Sonacos de Diourbel glisse, quant à elle, dans la zone rouge du classement (14e, 16 points). Les Huiliers sont à 1 points de l'ASC Cambérène, lanterne rouge (16e, 14 points) a partagées le point du match nul (1-1) sur le terrain de l 'Asc HLM (13e, ; 17 points)

Résultats 18e journée :

Génération Foot - Teungueth FC ( 1-0)

US Gorée - Dakar Sacré-Coeur ( 1-0)

Wally Daan - AS Pikine (2-0)

HLM - ASC Cambérène ( 1-1=

AJEL - Jaraaf (1-0)

Linguère - Guédiawaye FC (1-3)

US Ouakam - Casa Sports(0-0 )

Sonacos- Stade de Mbour ( 0-2)

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.