Sénégal: Basketball fémin - Tournoi qualificatif Coupe du Monde 2026 - Cheikh Sarr à San Juan avec 13 « Lionnes »

Cheikh Sarr a confectionné son groupe de performance en direction du tournoi qualificatif à la Coupe du monde 2026 prévue du 11 au 17 mars à San Juan, à Porto Rico. Treize Lionnes ont été retenues par Le sélectionneur pour ce tournoi qui regroupe outre le Sénégal, le Porto Rico, pays hôte, des nations majeures comme les Etats-Unis, l'Italie, la Nouvelle Zélande. Avec comme objectif de décrocher l'un des trois places qualificatives pour le Mondial en Allemagne.

Le sélectionneur national Cheikh Sarr a dévoilé la liste définitive des 13 joueuses qui représenteront le pays au tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026. Après quatre jours de préparation, bouclée vendredi au stadium Marius Ndiaye, le coach national a finalement retenu 13 Lionnes pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévue du 11 au 17 mars à San Juan, à Porto Rico.

Dix des 14 joueuses présentes lors de ce stage figurent dans ce groupe de performance. Il s'agit de Marie Diamé, Victorine Thiaw, Ndioma Kane, Yacine Diop, Lena Timera, Néné Awa Ndiaye, Mathilde Aicha Diop, Sokhna Ndiaye, Aminata Ly et Mame Khoudia Fall. Alors que Pouye, Sabou Gueye et Khadija Faye devraient rejoindre le groupe une fois sur place à San Juan.

Attendues ce samedi dans la capitale portoricaine, les Lionnes tenteront de décrocher l'une des trois premières places dans le groupe B des éliminatoires. Ce sera face à des adversaires de taille notamment les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et le Porto Rico, pays hôte de la compétition.

La Coupe du monde féminine 2026 réunira 16 nations à Berlin, en Allemagne. Le pays organisateur ainsi que les vainqueurs des Coupes continentales féminines FIBA 2025, l'Australie, la Belgique, le Nigeria et les États-Unis, sont d'ores et déjà qualifiés