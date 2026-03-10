Madagascar: Joan Razafimaharo - «Il devient urgent de publier les Règles Générales de Construction»

interview

Notre spécialiste, membre de l'Ordre des architectes de Madagascar, particulièrement investie dans les infrastructures sociales et les projets bioclimatiques, nous éclaire sur les enjeux de la reconstruction de Toamasina.

Par où commencer la reconstruction à Toamasina ?

Laisser les Tamataviens sonder les solutions d'après leurs expériences et les aider à mieux s'organiser et mieux planifier leur ville. Il y a bien sûr les besoins de base, mais tout réside dans la reconstruction structurelle et le retissage du tissu social. Il y a eu trop d'écarts de développement dans la ville et entre les quartiers pour ne pas laisser passer cette opportunité de tout revoir.

Quel type d'habitation, priser ?

On ne le dit jamais assez: l'habitat malgache, hérité des constructions austronésiennes, fait partie des typologies les mieux adaptées aux conditions cycloniques. Il devient urgent de publier les Règles Générales de Construction prévues par la Loi sur l'urbanisme et l'habitat, et de réancrer les pratiques professionnelles dans les principes du TBM, Tous Bâtiments de Madagascar.

Beaucoup de ses préconisations et de ses données sur les matériaux doivent être actualisées, mais l'ensemble reste remarquablement adapté à nos réalités. Il faut revenir aux fondamentaux structurels, mieux organiser le sourcing des matériaux et les chaînes de valeur, et renforcer les capacités. Il ne faut surtout pas sous-estimer non plus le rôle de l'auto- construction et de la montée en compétence des TPME dans la maîtrise des bases des règles de l'art, à l'échelle même du fokontany.

La tendance est à l'écologique, à l'environnement-compatible : des idées?

Le béton doit être réservé à ce qu'il fait le mieux : le structurel. L'utiliser pour des remplissages ou d'autres éléments non essentiels augmente les coûts, peut aggraver les dommages, et n'apporte presque rien en confort thermique, tout en restant l'un des matériaux les plus polluants en carbone. Or nous disposons d'autres matériaux qui ont toute leur pertinence, notamment la terre, le bois et les matériaux végétaux, qui permettent souvent des solutions plus sobres, plus réparables et mieux adaptées aux réalités locales.

A quoi ressemblera Toamasina dans le futur ?

Toamasina est une ville très fière de ses derniers aménagements, quand bien même les critiques fusaient sur leurs coûts et leurs impacts sociaux (sans compter que très peu ont résisté à la force du dernier cyclone, mais même dans n'importe quel pays ce cyclone aurait tout raflé).

Toamasina mérite de persévérer dans son statut de capitale économique de Madagascar dans son urbanisme et ses constructions afin de refléter le fait qu'elle possède la richesse humaine pour se développer sous ce prisme. Elle ne sera assurément plus une ville planifiée pour une destinée particulière telle qu'elle l'a été depuis son établissement initial, mais plutôt dans ce qu'il y aura de plus organique et de plus approprié : elle sera Betsimisaraka, solide dans sa solidarité.