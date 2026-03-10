Madagascar: Rallye terre de castine - Mika Rasoamaromaka termine premier de sa classe

10 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'équipage mixte Mika Rasoamaromaka - Melissa Declerck, sur Renault Clio Rally3, remporte la victoire de sa catégorie. Le duo a réalisé neuf scratches sur les douze au programme.

Début idéal. Le pilote champion de Madagascar en 2022, Mika Rasoamaromaka, signe une prestation parfaite dès l'entame de la saison au championnat de France des rallyes sur terre. L'équipage Mika Rasoamaromaka - Melissa Declerck, au volant d'une Renault Clio Rally3, remporte la victoire de sa classe lors de la 26e édition du Rallye Castine Terre d'Occitanie, comptant pour la première manche nationale française.

Pilote officiel à partir de cette saison en Clio Rally3, Mika termine neuvième au classement général en bouclant les douze épreuves spéciales disputées samedi et dimanche en 1 h 31 min 04,7 s, soit à 5 min 47,5 s du duo vainqueur au général, Florent Todeschini - Florian Barral, sur Citroën C3 Rally2 (1 h 25 min 17,2 s). Mika a signé neuf scratches sur les douze spéciales au programme.

L'équipage mixte Mika-Melissa avait terminé en seconde position de sa catégorie et à la 16e place au classement général lors de la spéciale inaugurale de Bétaille (10,20 km), samedi matin, derrière Guillaume Tardy, qui pilotait une Renault Clio Rally2. Le pilote du TMF Rally Team a ensuite raflé, sans laisser de miettes, les cinq autres spéciales de la journée.

Neuf scratches

Mika a occupé à deux reprises la douzième place et trois fois la onzième place dans les spéciales de La Vignon-en-Quercy (13,50 km) et Miers (14,50 km), puis lors du deuxième passage à Bétaille en début d'après-midi. « Effectivement, on est contents de nos prestations pour une prise en main. Cela nous rend fiers. On est dans le top 10, c'est du bonus (...) Le plaisir est là et les temps suivent », a confié Mika Rasoamaromaka à l'issue de la première journée.

Lors de la deuxième journée, le duo Mika-Melissa a signé quatre meilleurs chronos dans la classe Rally3, dont deux passages dans les spéciales de La Bastit - Carlucet et Reilhac, puis lors du second passage à La Bastit - Carlucet.

Le champion de France en titre en Clio Trophy France Rally5, désormais pilote officiel du Clio Trophy France Rally3, entame ainsi parfaitement la saison et s'est illustré face à plus d'une vingtaine de voitures de catégorie Rally2 engagées dans la course. Mika et Melissa disposent de moins d'un mois pour préparer la prochaine manche, le Rallye des Causses, prévu les 3, 4 et 5 avril. La troisième manche sera le Rallye des Cardabelles, du 9 au 11 octobre.

