Madagascar: Santé publique - Le pays muscle son budget sur la vaccination

Madagascar s'implique davantage dans la prévention des maladies évitables à travers les vaccins. Le budget alloué à la vaccination a augmenté.

Madagascar a renforcé sa participation à la vaccination. «Nous disposons, désormais, en totalité, des moyens pour l'achat des trois vaccins dont l'État est en charge, à savoir le vaccin Bacille de Calmette et Guérin (BCG), le vaccin contre le tétanos et la diphtérie (Td) pour les femmes enceintes et le Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). Dernièrement, nous avons encore fait appel aux aides de nos partenaires pour compléter l'achat de ces trois vaccins », a indiqué une source auprès du ministère de la Santé publique, hier.

Madagascar consacrait auparavant près de 660 000 dollars à l'achat de ces trois vaccins, et environ 2 millions de dollars pour le cofinancement des autres vaccins, soit un total de 2,6 millions de dollars. Cette année, le budget alloué à la vaccination a été porté à 5 millions de dollars.

Ce montant représente le tiers du budget total nécessaire à la vaccination à Madagascar, qui est de 15 millions de dollars. «L'impact attendu est d'éviter toute rupture de stocks et de garantir la qualité des vaccins. Cela permettra également de soutenir d'autres vaccins bénéficiant d'un cofinancement, grâce aux contributions des partenaires ainsi qu'aux fonds publics de l'État», indique le Dr Tsivahiny Paubert, directeur du Programme élargi de la vaccination auprès du ministère de la Santé publique.

Budget à renforcer

À Madagascar, des ruptures de stock récurrentes de vaccins ont été constatées, notamment pour les vaccins BCG et Td, dont l'approvisionnement dépend des fonds de l'État. Pour fournir les doses de vaccins pour les 3,54 % de la population, l'aide des partenaires restait systématiquement sollicitée, car le budget alloué était insuffisant. « Le ministère de la Santé publique a plaidé pour une augmentation des financements, soutenue par la coalition parlementaire pour la vaccination, un regroupement de députés », indique une source.

Cette augmentation budgétaire permettrait à la campagne de vaccination de se dérouler de manière autonome, sans dépendre uniquement des financements des bailleurs de fonds. Par ailleurs, le budget pourrait encore être renforcé l'année prochaine afin de rendre le système toujours plus autonome.