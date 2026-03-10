Madagascar: Prix du livre insulaire 2026 - « Deux cœurs dans mon corps » en lice

Après avoir remporté le Prix Vanille de la Fiction 2025, le roman Deux cœurs dans mon corps de la poétesse et écrivaine Na Hassi poursuit sa reconnaissance en intégrant la première sélection du Prix du livre insulaire 2026.

Le roman Deux cœurs dans mon corps, publié aux Éditions Project'îles et lauréat du Prix Vanille de la Fiction 2025, raconte l'histoire de Marao, une jeune femme confrontée à un traumatisme profond : née d'un viol intrafamilial, elle est élevée par sa grand-mère, loin d'une mère marquée par la souffrance. À travers les non-dits et l'absence, Marao trace son chemin vers la résilience et la reconstruction personnelle.

Cette année, l'ouvrage poursuit son parcours littéraire en figurant parmi les titres retenus pour la première sélection du Prix du livre insulaire 2026. Organisé par l'association Culture Arts et Lettres des îles dans le cadre du festival Livre Insulaire - Ouessant, ce prix récompense des œuvres publiées entre le 1er février 2025 et le 1er février 2026. Les textes doivent s'inspirer de l'insularité, qu'elle soit réelle ou imaginaire, et peuvent être rédigés en français ou dans une langue régionale accompagnée d'une traduction française de qualité.

Pour cette 28e édition, centrée sur le Pacifique, le prix distingue les auteurs vivants dans trois catégories: littérature générale, jeunesse et sciences. Les jurys examinent les nouvelles parutions avant de désigner les lauréats lors du festival à Ouessant. Parmi la première sélection, les Éditions Project'îles comptent plusieurs titres en lice, notamment L'Admission de Raozy Pellerin et Danse avec la DDASS de Dominique Roederer et Chantal Loial, aux côtés de Deux coeurs dans mon corps. Le verdict final sera annoncé le 25 avril, date à laquelle le lauréat du Prix du livre insulaire 2026 sera révélé.

À travers ses mots

«Poète, slameuse, artiste expérimentale malgache qui cherche à voir jusqu'où les mots peuvent porter.» Ainsi se définit Na Hassi. D'autres biographies la définissent comme étant une poète-slameuse, performeuse. Diplômée en lettres françaises et francophones, prolixe malgré les apparences, ses textes paraissent très tôt dans des ouvrages collectifs comme Takelaka Tsara Soratra (RanjaSoa Publishing) ou encore Les mots d'une île à l'autre (Éditions UDIR).

On retrouve également sa plume dans des revues comme Politikà , Indigo ou encore dans les catalogues publiés par la Fondation H comme celui par exemple de Madame Zo. Son premier recueil de poésie Zana-bo lana Femme Lunaire, parait en 2021. Sa première auto fiction Restez vivants ! paraît en 2024, dans le cadre de la quinzième édition du Slam national de Madagaslam. En 2025 les Éditions Project'îles publient son premier roman Deux coeurs dans mon corps.