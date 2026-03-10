Congo-Brazzaville: Livre - Loïc Makosso présente et dédicace à Paris son ouvrage 'Rester débout, quand la résilience devient un super-pouvoir'

Paru à compte-d'auteur en fin d'année dernière, le livre "Rester débout, quand la résilience devient un super-pouvoir", de Loïc Makosso, a fait l'objet, en présence de Rodolphe Adada, d'une présentation-dédicace dans la salle Verte de l'ambassade du Congo à Paris.

La Maison commune des Congolais de France a de nouveau ouvert, le 7 mars, ses portes pour accueillir un public cosmopolite venu écouter Loïc Makosso, un auteur engagé et déterminé, connu tant dans le monde de l'entrepreneuriat que par ses abonnés en tant que coaching sur les réseaux sociaux.

"Rester débout, quand la résilience devient un super-pouvoir" est un livre autobiographique ; en 337 pages, l'auteur s'adresse à celles et ceux qui veulent tenir, guérir et grandir. Il témoigne en appui d'une histoire vraie d'un homme africain façonné par l'adversité, au croisement de plusieurs mondes, qui apprend très tôt qu'aucun chemin n'est tracé d'avance et que rester debout est parfois un acte de résistance.

Entre l'Afrique et l'Europe, il traverse la guerre civile en République du Congo, l'exil en France, la trahison, la perte, les échecs professionnels et les chutes intimes (Séparations, divorces, perte d'un être cher). Loïc Makosso estime que là où beaucoup auraient renoncé, lui a fait un choix radical, celui de comprendre, d'apprendre, de se relever encore et encore.

Il se souvient de ces rues de Brazzaville en feu, de ces hôpitaux londoniens, des amphithéâtres de droit, de ces cercles où se prennent des décisions stratégiques, le tout repris dans ce livre relatant un parcours forgé dans l'épreuve. Un parcours où la discipline remplace la colère, où la lucidité prend le pas sur la peur, et où chaque chute devient une étape de construction. En somme, un récit où l'on prend conscience que la réussite n'est pas facile, apprendre plutôt à être endurant, opter pour la constance, et, surtout, jouir d'une capacité à avancer sans se trahir.

À la fin, on réalise ce que la guerre imprime à une génération, ce que la solitude révèle de nous-mêmes, ce que l'échec enseigne à ceux qui osent regarder la vérité en face et pourquoi la résilience n'est pas un slogan, mais une compétence qui se forge.

« Rester debout s'adresse à celles et ceux qui ont douté, chuté, perdu leurs repères et qui cherchent une preuve qu'il est toujours possible de se relever avec dignité, vision et courage », a-t-il soutenu par son témoignage face à l'auditoire en vue d'aboutir à une posture, un état d'esprit.

La rencontre littéraire à l'ambassade du Congo à Paris a été un moment où Loïc Makosso a pris le temps d'expliquer et de dédicacer son ouvrage. Ce qui n'a pas laissé l'assistance indifférente, et l'ambassadeur Rodolphe Adada de confier que l'auteur est une fierté dans la diaspora.