Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Rock Ondziel Onna élargit la base électorale de Denis Sassou N'Guesso à Makoua

Au nombre des forces qui mobilisent les électeurs en faveur de la candidature du président sortant, Denis Sassou N'Guesso, dans la sous-préfecture de Makoua, il y a le Comité de soutien de cette ville, une plateforme dirigée par l'ancien sénateur Rock Ondziel Onna et l'icône de la jeunesse Akwa, Mesmin Aboni.

Depuis le début de la campagne électorale en vue de la présidentielle des 12 et 15 mars, le Comité de soutien de Makoua à la candidature de Denis Sassou N'Guesso s'active dans la mobilisation et l'élargissement de sa base électorale. Affichage des effigies, distribution de gadgets, sensibilisation des potentiels électeurs, voilà, entre autres, les actions que mène cette dynamique pour mieux vendre l'image d'un homme d'expérience et d'une icône politique qui, selon Rock Ondziel Onna, a consacré toute son existence au service de la République.

Pour lui, Denis Sassou N'Guesso est un défenseur de la gouvernance apaisée et participative, respectueuse des valeurs républicaines. Le Comité de soutien de Makoua se dit également défenseur « des valeurs de partage et de tolérance dans la diversité », tel que prôné par le président de la République sortant. D'où ses multiples appels à voter pour ce dernier afin d'accélérer la marche vers le développement.

Ancien sénateur de Brazzaville (2017-2023), Rock Ondziel Onna est décrit comme un homme discret mais travailleur, attirant les autres par sa simplicité et son humilité.