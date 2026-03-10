Sénégal: « Justice équitable au profit de toutes les femmes et les filles » - Le HCDS appelle les femmes à rester disponibles

La Commission genre et relations sociales du Haut Consel du dialogue Social (HCDS) a tenu sa journée du 8 mars à Dakar. Occasion pour cette instance de débattre sur le thème « Justice équitable au profit de toutes les femmes et les filles ». Selon Mamadou Lamine Dianté, Président du HCDS, certes des progrès sont notés, mais ils doivent être renforcés. Pour cela, il appelle les femmes, en plus de disposer des compétences pour concourir aux postes de décisions, de se rendre disponible.

En matière d'emploi, dans la société, les femmes sont souvent lésées, surtout dans la fonction publique. Elles sont plutôt orientées dans l'informel où une majorité tente de se faire un nom. Pour l'édition 2026 de la Journée internationale de la femme, le Haut conseil du dialogue social (HCDS) a organisé une conférence sur le thème : « Justice équitable au profit de toutes les femmes et les filles ». Une rencontre qui a réuni travailleurs, patronat et des représentants des institutions de l'Etat.

Pour Alioune Fall, Chef de la Division des négociations et des relations professionnelles, par ailleurs président de la Commission formation et sensibilisation du HCDS, l'évaluation des performances en matière d'emploi consacre l'interdiction de toute discrimination à l'âge ou dans l'emploi, notamment fondée sur le sexe, et prévoit des mesures correctrices en faveur des jeunes, des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité.

Au-delà du principe, il a estimé que des actions concrètes sont envisagées et mises en oeuvre dont un accompagnement différencié des femmes inscrites au service public de l'emploi, des dispositifs adaptés d'orientation, de formation et de placement, un soutien renforcé à l'entrepreneuriat féminin et l'intégration de l'objectif de création d'emplois dans les politiques macroéconomiques et budgétaires.

« En ce qui concerne l'élaboration du programme pays pour le travail 2025-2029, un cadre opérationnel structurant est proposé. D'abord, il faut noter que ce programme a été élaboré dans un cadre tripartite, avec l'implication des partenaires techniques et financiers, notamment le BIT (Bureau international du travail, ndlr). Mais ce programme affiche des priorités qui sont alliées à l'égalité d'action », a-t-il renseigné.

Et d'ajouter : « dans le cadre des réformes, notamment celui du Code du Travail, il faut retenir que le projet du Code du Travail, dans le soutien, prévoit de renforcer les dispositifs ayant trait à l'interdiction des discriminations directes et indirectes, de la nullité des actes discriminatoires, la protection contre les emprises et la mise en place d'un mécanisme institutionnel dédié à la prévention de la discrimination et du harcèlement au travail ».

Pour Mamadou Lamine Dianté, président du HCDS, le choix de ce thème, « Justice équitable pour toutes les femmes et filles », a permis de comprendre qu'il y a du travail qui a été fait et c'est à l'honneur de toutes les femmes. « Je crois que les femmes sénégalaises ont eu à jouer un rôle de premier plan, parce que beaucoup d'organisations ont vu le jour. Elles se sont mobilisées pour promouvoir les droits des femmes au Sénégal et dans le monde. Mais, on se rend compte également, au regard des interventions, qu'il y a encore du chemin qui reste à faire » a-t-il déclaré.

Et d'assurer : « C'est vrai que l'accès des femmes aux postes de responsabilité est aujourd'hui un sujet d'actualité. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, il y a des résultats qui sont là, mais on considère que c'est encore insuffisant, il faut continuer. Le débat est lancé. Pour certaines, il faut de la compétence, mais il faut aussi de la disponibilité ».