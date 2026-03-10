Sénégal: Malaise et évacuation du joueur d'Ajel au stade Ngalandou Diouf - Le syndicat des entraineurs exige une trêve en période de jeûne

Les entraîneurs de football appellent à une trêve du championnat durant la période de Ramadan. Ce qui permettra aux joueurs d'observer le jeûne sans aucun risque et le championnat de se poursuivre dans les meilleures conditions. L'évacuation du joueur d'AJEL suite d'un malaise subi ce week-end lors de la 18e journée est, selon de Badara Sarr, secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal, une raison supplémentaire pour suspendre les compétitions. En ce sens que le jeune n'est pas compatible avec le sport de haut niveau.

L'évacuation du joueur d'AJEL Ousmane Diakhaté ce dimanche victime d'un malaise cours la rencontre contre le Jaraaf, comptant pour la dernière journée du championnat de Ligue 1 interpelle les entraineurs de football. Ayant observé le jeûne, l'unique buteur de la partie a été évacué à l'hôpital par les secouristes.

En réaction, le syndicat des entraîneurs de football a pointé l'observation jeûne et son incompatibilité avec la compétition de haut niveau. Selon le secrétaire général, Badara Sarr, cela constitue une raison supplémentaire pour exiger une trêve dans le championnat de Ligue 1.

« C'est un problème très sensible parce que c'est une recommandation des religions, mais jeûner et être en compétitions, je pense que ce n'est pas compatible. Ici, au Sénégal, en Afrique, on voit dans beaucoup de joueurs en jeûne, surtout en Europe. Mais les conditions climatiques ne sont pas pareilles qu'ici. Là, il fait extrêmement chaud. Je pense que les joueurs, surtout les joueurs de haut niveau, pensent que c'est difficile d'être vraiment compétitif et de jeûner », explique-t-il. Devant ce constat, il exige l'observation d'une trêve dans le championnat durant le mois de Ramadan.

« A mon avis, le mieux serait d'arrêter, parce que je pense que depuis des années, c'est ce qu'on demande, parce qu'il y a une trêve qui doit être observée. On a toujours dit de faire en sorte que cette trêve-là coïncide avec la période du Ramadan et du carême. Malheureusement, je pense que pour essayer d'être dans les normes du calendrier, les décideurs continuent à faire jouer les jeunes dans cette période-là. Les joueurs ont l'habitude de jeûner lors des jours d'entraînement, c'est généralement les jours de match qu'ils arrêtent de jeûner. Ça, ça ne règle pas le problème », soutient -il.

L'entraineur de football estime que cette pause permettrait le déroulement des compétitions dans les meilleures conditions. Je pense que les joueurs, surtout les joueurs de haut niveau, pensent que c'est difficile d'être vraiment compétitif en jeûnant. A mon avis, le mieux serait d'arrêter. Depuis des années, c'est ce qu'on demande, parce qu'il y a une trêve qui doit être observée. On a toujours dit de faire en sorte que cette trêve-là coïncide avec la période du jeûne. A mon avis, on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas suivre sa religion. Mais on essaie d'observer une pause pour qu'on puisse vraiment jouer ce championnat dans les meilleures conditions», ajoute-t-il.