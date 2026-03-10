Sénégal: Couverture des grands évènements sportifs - Coupe du monde 2026 et des JOJ Dakar 2026 - L'ANPS et la CJRS outillent les reporters

La Maison de la Presse Babacar Touré a abrité ce vendredi 6 mars 2026, un séminaire de formation et d'échanges sur la couverture des grands événements sportifs. Organisée par l'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) en collaboration avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de préparation des journalistes sénégalais aux échéances sportives majeures de l'année, notamment la Coupe du monde 2026 prévue en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui se tiendront à Dakar du 31 octobre au 30 novembre 2026.

C'est devant une assistance composée d'anciens journalistes sportifs, de jeunes reporters et de représentants du ministère des Sports que s'est ouvert ce séminaire. Le directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, a souhaité la bienvenue aux participants dans un discours empreint d'émotion, rappelant l'importance de ce lieu comme "temple des médias sénégalais". Il a salué l'initiative conjointe de l'ANPS et de la Convention des Jeunes Reporters, avant de céder la parole au président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam.

L'appel à l'aide de l'ANPS

Prenant la parole, Abdoulaye Thiam a d'emblée situé l'objectif de ce séminaire : préparer la presse sportive sénégalaise aux grands rendez-vous à venir. Mais très vite, le président de l'ANPS a mis le doigt sur une problématique cruciale : le financement des accréditations. Revenant sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN) organisée au Maroc, M. Thiam a révélé que pas moins de 250 journalistes sénégalais avaient été accrédités. Un chiffre qui témoigne de la vitalité de la presse sportive nationale, mais qui cache une réalité préoccupante.

"L'ANPS ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer des accréditations à l'ensemble des journalistes", a-t-il déclaré, tirant une sonnette d'alarme. "Nous lançons un appel pressant aux autorités étatiques pour qu'elles nous apportent leur soutien. Sans l'aide de l'État, il sera mission impossible de couvrir convenablement la Coupe du monde 2026." Un appel relayé par plusieurs intervenants, à l'image du modérateur du panel, le journaliste écrivain Mamadou Koumé, qui a rappelé qu'en 2002 déjà, l'intervention personnelle du président de la République avait permis aux journalistes de faire le déplacement au Japon et en Corée du Sud.

Le coeur du séminaire a été animé par un panel, modéré avec brio par Mamadou Koumé, figure emblématique du journalisme sportif sénégalais. Autour de la table, trois intervenants aux profils complémentaires ont partagé leur riche expérience : Khalifa Babacar, journaliste écrivain et grand spécialiste de la presse écrite fort d'une vingtaine de Paris-Dakar à son actif ; Ndèye Dome Thiouf, journaliste sportive au ministère des Sports, pionnière dans le métier ; et Aliou Goloko, média officier à la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a traversé tous les supports (presse écrite, radio, télévision, digital).