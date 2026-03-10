Madagascar: Les 60 tonnes de riz avarié toujours en saisie

Le riz avarié en provenance de Toamasina, saisi sur deux camions le 28 février dernier à Toliara, est toujours retenu par la direction régionale du Commerce de l'Atsimo Andrefana. Des magasins de stockage ont été touchés par les pluies apportées par le cyclone Gezani à Toamasina, ce qui a affecté de nombreux stocks, dont celui de l'opérateur propriétaire de ces 60 tonnes.

« L'opérateur a besoin d'une autorisation de transport et de transfert de la cargaison afin de pouvoir la déplacer hors du magasin de stockage de Toamasina, pour procéder au tri des marchandises intactes et de celles endommagées par l'humidité », explique le directeur régional du Commerce de l'Atsimo Andrefana, Bienvenu Rabibisoa.

« Mais l'opérateur n'a pas informé les deux directions régionales, celles de Toamasina et de Toliara, de son intention de procéder au triage ou de transporter la marchandise hors du dépôt. L'opération de triage doit toujours être effectuée en présence d'agents du commerce», ajoute le directeur régional.

Lorsque toutes les procédures administratives prévues pour ce type de marchandises avariées ont été respectées, l'opérateur doit encore, après le tri des bons et des mauvais grains, faire réaliser une analyse de consommabilité desdits « bons grains ». Pour l'heure, selon les explications des autorités du commerce et de la consommation, la marchandise reste retenue à Toliara.

L'opérateur ne peut pas poursuivre le triage, bien qu'il ait déjà réussi à séparer 137 sacs au moment de la saisie. Il doit obtenir cette autorisation de triage, indiquée comme étant en cours, puis demander le certificat de consommabilité avant de pouvoir écouler sa marchandise.