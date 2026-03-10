Madagascar: Mahajanga écho du 8 Mars - Les femmes candidates à toutes les élections

Le rideau est tombé sur la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Mahajanga. Plusieurs activités ont été organisées par le comité du Komitim-behivavy 8 Martsa (KB8M), trois jours avant la date du 8 mars.

L'objectif affiché par les femmes à Mahajanga est de participer à toutes les élections qui se tiendront à Madagascar. « Nous allons participer à toutes les élections qui se tiendront prochainement. Les femmes ne doivent plus avoir honte et doivent oser prendre des responsabilités. Il est temps de se lever », a déclaré la vice-présidente du KB8M de Mahajanga, Claudine Maroasoalaina.

L'épouse du maire de la commune de Mahajanga a également souligné qu'il ne faut plus se focaliser uniquement sur les traditionnelles célébrations et les différentes réjouissances. Selon elle, les femmes doivent oser s'exprimer face aux nombreuses violences et au non-respect de leurs droits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La date du 8 mars est avant tout une occasion de lutter contre les inégalités de droits au travail, les injustices et les violences sociales, ainsi que pour l'indépendance financière au sein des foyers. Il s'agit d'un droit fondamental et irréfutable que toutes les femmes méritent. Les femmes constituent une force pour le renouveau du pays à travers leur participation au développement national. Cela commence au niveau des foyers. Les mères jouent un rôle d'éducatrice : la mère est un modèle.

Osez dénoncer toutes les formes de violence physique et d'injustice afin de ne pas encourager leur continuité. C'est le moment de s'engager dans différentes responsabilités au niveau du pays ; n'ayez pas peur de prendre des postes de responsabilité. Nous serons une force pour le renouveau du pays si tout le monde se tient la main et témoigne de la solidarité », a souligné Bercendra Razafindrarangy, épouse du maire de la ville, lors de son intervention.

Une véritable démonstration

La journée de dimanche a été marquée par le traditionnel grand carnaval à travers la ville. Parti du Jardin Cayla à Marovato, le défilé, réunissant deux cent cinquante-six associations, a sillonné la ville avant de rejoindre le boulevard Poincaré, devant la Chambre de commerce de Mahajanga, au bord de la mer.

Les participantes, issues de différentes organisations, d'églises, de services techniques décentralisés et de collectivités territoriales, ainsi que de la Gendarmerie nationale malgache et de la Police nationale malgache, ont effectué une véritable démonstration de force devant les officiels.

Leur démarche était à la fois dynamique et sportive. Le carnaval s'est aussi transformé en véritable défilé de mode, grâce à la diversité des tenues portées, reflétant l'identité et l'origine de chaque participante. Cette année, le temps était au beau fixe et le soleil au rendez-vous. La particularité de cette édition a été la participation des chauffeuses de bajaj, venues avec leurs tricycles lors du carnaval.