Madagascar: Logement - Des non-étudiants occupent des logement universitaires

Des logements universitaires seraient occupés par des usurpateurs, selon une source au sein du Centre régional des oeuvres universitaires d'Antananarivo (Croua). « À chaque période de demande de logement, des individus se présentent avec de fausses cartes d'étudiant. Certains viennent renouveler leur demande alors qu'ils ne sont plus inscrits à l'université », indique cette source.

Des occupants des résidences universitaires confirment la présence de non-étudiants parmi les résidents. « Certains étudient dans des universités privées, mais vivent ici », témoignent des résidents de la cité universitaire d'Ankatso. D'autres affirment que certaines personnes continuent d'occuper les lieux bien après la fin de leurs études. « Certains ont terminé leurs études depuis longtemps, mais continuent d'habiter ici. Ils ont même installé de petits commerces », confient des résidents de la cité universitaire d'Ambatomaro. Un occupant illégal d'une cité universitaire confie y vivre pour éviter de payer un loyer.

Protocole

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis cette année universitaire, la présidence de l'Université d'Antananarivo et le Centre régional des oeuvres universitaires d'Antananarivo ont signé un protocole d'accord visant à réaffirmer l'autorité de l'administration dans l'organisation, la gestion, la sécurité et la discipline sur le campus. Ainsi, le Croua s'appuiera sur les bases de données de l'université pour organiser l'attribution des logements aux étudiants.

Hier, des personnes mécontentes des réformes engagées dans la gestion du campus ont manifesté, réclamant le limogeage du directeur du Croua. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a toutefois rassuré : « Aucune expulsion d'étudiants n'est prévue. »

Le ministre sortant, Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimantsoa, qui s'est rendu hier à l'Université d'Antananarivo, a réaffirmé la volonté des autorités de maintenir le dialogue avec les étudiants. Les responsables ont également assuré qu'aucune expulsion massive n'était envisagée et qu'aucun étudiant régulièrement inscrit n'avait lieu de s'inquiéter.