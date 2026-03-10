Madagascar: Toamasina - Des familles sans-abri exposées à la pluie

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Toamasina ont contraint une douzaine de personnes sans-abri à regagner les sites d'hébergement. « Privées de toit, des familles vivent sous une pluie battante et incessante. Leurs biens sont endommagés, et les habitants passent leurs nuits assis, incapables de trouver le sommeil ou de se protéger des intempéries », note une source auprès du Fokontany d'Analamboanio 14/12, hier.

Les inondations touchent une grande partie des zones basses, rendant la circulation difficile et perturbant les déplacements quotidiens. Plusieurs rues sont désormais impraticables, et les habitants doivent parfois traverser des eaux boueuses pour se rendre au marché ou à l'école. « Dans les quartiers de la ville basse, la situation rappelle de manière inquiétante celle observée deux jours après le passage du cyclone Gezani », précise une source auprès du Fokontany Morafeno 14/33.

Depuis dimanche, certaines familles avaient déjà quitté leurs habitations, cherchant refuge dans les sites d'hébergement. Hier matin encore, d'autres ont dû évacuer. Dans plusieurs fokontany, l'absence de sites adaptés oblige les sinistrés à rester sur place, exposés aux intempéries, avec un moral fragilisé face à la répétition de ces épisodes pluvieux.

Les autorités locales appellent à la vigilance et à la solidarité, tandis que des associations tentent d'apporter un soutien face à une situation qui pourrait s'aggraver si les pluies persistent dans les prochains jours. Par ailleurs, cette situation affecte également les élèves. Des responsables auprès des établissements ont expliqué que l'une des raisons ayant conduit à la suspension de tous les cours depuis hier est « le manque de concentration, tant chez les élèves que chez les enseignants », face à l'absence persistante de travaux de réparation des salles de classe endommagées, un mois après le passage du cyclone Gezani.

La circulation à Antaratasy-Foulpointe perturbée

Une portion de la route reliant Antaratasy à Foulpointe est fortement inondée, compliquant la circulation. Face à ces conditions, de nombreux taxis-brousse ont préféré suspendre leurs trajets, laissant plusieurs usagers dans l'attente. Les autorités locales recommandent la prudence et déconseillent tout déplacement non urgent sur cet axe tant que la situation ne s'améliore pas.