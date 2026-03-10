Madagascar: Épidémie - Une maladie respiratoire sévit dans la capitale

Avec le changement climatique, « on observe une augmentation du nombre de personnes touchées par des maladies respiratoires », alertent les spécialistes. Depuis plusieurs semaines, des cas ont été signalés, touchant particulièrement les enfants et les personnes âgées. « Les patients présentent fréquemment une toux persistante, de la fièvre et des difficultés respiratoires, ce qui pousse beaucoup à se rendre rapidement dans les centres de santé », alerte le Dr Tsinjo Lalaina.

D'autres professionnels de santé se trouvant à Atsimondrano constatent également que « de nombreux adultes en sont désormais touchés, ce qui était moins fréquent par le passé ». Les médecins soulignent que le diagnostic précoce est crucial pour prévenir les complications et limiter l'ampleur de l'épidémie.

Face à cette situation, les autorités sanitaires rappellent l'importance des gestes barrières. Le port du masque dans les lieux publics, le lavage régulier des mains et la limitation des rassemblements demeurent essentiels. Les écoles et les lieux de travail sont appelés à renforcer les mesures d'hygiène et à surveiller attentivement l'apparition de tout symptôme suspect chez les élèves et le personnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le temps actuel favorise également la propagation des infections respiratoires. Il est recommandé de maintenir un environnement propre et bien aéré, d'éviter la poussière et d'adopter une alimentation équilibrée afin de renforcer les défenses de l'organisme. Le Dr Tsinjo Lalaina rappelle que toute personne présentant des symptômes inhabituels ou des signes de malaise doit consulter rapidement un médecin, afin d'éviter une aggravation de la maladie et d'en faciliter la prise en charge.