Madagascar: Basketball 3x3 - Préparation bouclée pour les Ankoay

Les deux Ankoay de 3x3 ont effectué leur ultime séance d'entraînement lundi matin à Mahamasina avant leur départ pour Bangkok, où se disputera la FIBA 3x3 Champions Cup.

Les deux équipes nationales malgaches de 3x3 ont effectué leur ultime séance d'entraînement lundi matin à Mahamasina avant de s'envoler pour Bangkok, où se disputera la FIBA 3x3 Champions Cup du 13 au 15 mars. À quatre jours du coup d'envoi, les deux sélections ont bouclé leur dernière répétition générale à la petite salle du Palais des sports de Mahamasina. De 7h30 à 10 heures, les huit internationaux - quatre chez les hommes et quatre chez les dames - ont peaufiné les derniers réglages avant leur départ pour la Thaïlande.

Pour se rapprocher des conditions de compétition, des joueurs et joueuses ont été mobilisés comme sparring-partners, notamment Kanto, Cédric, Hasina, Angela et Elina, tous familiers du basketball 3x3. Attaque placée, défense agressive, tirs à longue distance, lancers francs et circulation de balle : tous les schémas tactiques ont été passés en revue afin d'approcher au mieux la réalité d'un tournoi international, malgré l'écart de gabarit avec certains adversaires.

« Nos joueurs ont les moyens de mettre leurs adversaires en difficulté s'ils parviennent à reproduire ce que nous avons travaillé », estime Jean de Dieu Randrianarivelo, entraîneur des Ankoay masculins.

Petit Poucet mais ambitieux

Le staff technique a également insisté sur la gestion du chronomètre propre au 3x3. L'entraîneur des dames, Eli Rakotonindrina, alias coach Ramora, a particulièrement travaillé la maîtrise de la possession de 12 secondes, l'organisation offensive et le repli défensif.

Malgré leur statut de champions d'Afrique, les Ankoay restent lucides face à l'ampleur du défi. « Nous faisons partie des "Petit Poucet" de ce tournoi. Le niveau sera très élevé. Notre objectif est de faire mieux que l'an dernier, d'aller chercher au moins une victoire, pourquoi pas deux, et de rêver à une place dans le dernier carré », confie le coach Ramora.

Le directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, Angelot Razafiarivony, évoque également les réalités logistiques auxquelles Madagascar doit faire face. « Si nous acceptons la défaite avant même de jouer, la préparation n'a plus de sens. Nous visons des résultats positifs, même si nos moyens restent limités. Par exemple, la France envoie douze membres de staff à Bangkok alors que Madagascar se déplace uniquement avec le coach Eli », souligne-t-il.

Pour Elly Randriamampionona, cette participation constitue surtout une opportunité d'apprentissage. « Jouer contre les meilleures équipes du monde nous apporte beaucoup d'expérience. L'an dernier, nous étions tout près d'une première victoire en Thaïlande : 19-21 contre la Serbie, numéro un mondial, et 17-18 face aux Pays-Bas, champions olympiques. Cela montre que tout reste possible », conclut-il. Pour les Ankoay, une performance convaincante à Bangkok pourrait ouvrir les portes des circuits majeurs du 3x3 international, notamment le FIBA 3x3 World Tour pour les hommes et les FIBA Women's Series pour les dames.