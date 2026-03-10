Madagascar: Initiative - Des jeunes veulent entreprendre librement

10 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

À Madagascar, l'envie d'entreprendre chez les jeunes se fait de plus en plus sentir. « Laisser les jeunes entreprendre librement, afin qu'ils puissent agir et créer localement, sans avoir à partir à l'étranger pour trouver des opportunités », a déclaré Ismaël Razafinjatovo, fondateur du projet Emdata.

Ce jeune souligne que les jeunes disposent de plusieurs initiatives pour stimuler l'innovation et créer un impact positif dans le pays. « Beaucoup de barrières sont liées à un manque de vision, à l'absence de priorisation ou à l'ignorance de ce qui pourrait réellement contribuer au développement du pays », souligne Ismaël Razafinjatovo.

Soutenir les jeunes et lever ces obstacles sont essentiels pour favoriser l'innovation locale et le développement économique. « Les jeunes ont des idées, de l'énergie et des solutions adaptées à notre contexte. Il faut simplement leur donner les moyens de concrétiser leurs projets », note Tsiky Rasamihajamanana, manager du projet, qui insiste sur le fait que le chemin de l'entrepreneuriat reste semé d'embûches. « Les petites et moyennes entreprises (PME) font également face à des difficultés, notamment pour l'acquisition de matériel et d'équipements nécessaires à leur fonctionnement », indique-t-elle.

Parmi les projets phares figure le développement d'une imprimante destinée à moderniser les services publics, en s'appuyant sur la numérisation des documents et des processus. Ce projet vise à améliorer l'efficacité des départements publics et à faciliter l'accès aux services pour les citoyens.

