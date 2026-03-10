Madagascar: Enseignement supérieur - Remise de cent ordinateurs à l'université de Mahajanga

10 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Dans le cadre du renforcement de l'inclusion numérique au sein des universités publiques, le ministère des Postes et des Télécommunications et du Développement numérique (MPTDN), a procédé à la remise de cent ordinateurs portables à l'université de Mahajanga. La cérémonie officielle s'était déroulée au campus universitaire d'Ambondrona, jeudi dernier.

Martino Razafindradia, directeur interrégional à Mahajanga, a représenté le ministre du MPTDN, Mahefa Andriamampiadana, absent pour l'occasion. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres), le professeur Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, ainsi que le président de l'université de Mahajanga, le professeur Blanchard Randrianambinina, étaient présents à cette cérémonie.

« Le ministère des Postes et Télécommunications poursuit la mise en oeuvre de la politique nationale d'inclusion numérique dans l'enseignement supérieur à travers la mise à disposition d'équipements informatiques et le déploiement de l'accès à Internet dans les universités publiques de Madagascar », a déclaré le représentant du ministère.

Dans cette optique, une convention de gestion et de maintenance des équipements a été signée entre la direction interrégionale du MNDPT à Mahajanga et la présidence de l'université de Mahajanga. Ce, afin d'assurer l'utilisation optimale et la pérennité de ces outils numériques.

Ces ordinateurs contribueront à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer l'accès des étudiants aux outils numériques. En ce qui concerne le déploiement des Hotspots Wi-Fi, il est déjà déployé dans les universités publiques à l'échelle nationale. L'état d'avancement actuel pour la ville de Mahajanga est de trois sur quatre déjà opérationnels.

« Soixante-dix-sept points d'accès Wi-Fi sont déjà installés et fonctionnels sur les sites finalisés. À Mahajanga, l'installation technique est déjà achevée et les tests ont été réalisés avec succès. La mise en service effective interviendra dès la finalisation des modalités d'attribution des codes d'accès », a ajouté le directeur interrégional.

L'accès équitable au numérique et l'amélioration de la qualité de l'enseignement ainsi que la modernisation des infrastructures universitaires à Madagascar sont les principaux engagements du ministère des Postes et des Télécommunications. « Nous sommes reconnaissants au gouvernement dont les deux ministères concernés pour ce don de cent ordinateurs qui contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement à l'université de Mahajanga », s'est exprimé le président de l'université.

