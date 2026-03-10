Madagascar: Enseignement supérieur - Remise de cent ordinateurs à l'université de Mahajanga

Dans le cadre du renforcement de l'inclusion numérique au sein des universités publiques, le ministère des Postes et des Télécommunications et du Développement numérique (MPTDN), a procédé à la remise de cent ordinateurs portables à l'université de Mahajanga. La cérémonie officielle s'était déroulée au campus universitaire d'Ambondrona, jeudi dernier.

Martino Razafindradia, directeur interrégional à Mahajanga, a représenté le ministre du MPTDN, Mahefa Andriamampiadana, absent pour l'occasion. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres), le professeur Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, ainsi que le président de l'université de Mahajanga, le professeur Blanchard Randrianambinina, étaient présents à cette cérémonie.

« Le ministère des Postes et Télécommunications poursuit la mise en oeuvre de la politique nationale d'inclusion numérique dans l'enseignement supérieur à travers la mise à disposition d'équipements informatiques et le déploiement de l'accès à Internet dans les universités publiques de Madagascar », a déclaré le représentant du ministère.

Dans cette optique, une convention de gestion et de maintenance des équipements a été signée entre la direction interrégionale du MNDPT à Mahajanga et la présidence de l'université de Mahajanga. Ce, afin d'assurer l'utilisation optimale et la pérennité de ces outils numériques.

Ces ordinateurs contribueront à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer l'accès des étudiants aux outils numériques. En ce qui concerne le déploiement des Hotspots Wi-Fi, il est déjà déployé dans les universités publiques à l'échelle nationale. L'état d'avancement actuel pour la ville de Mahajanga est de trois sur quatre déjà opérationnels.

« Soixante-dix-sept points d'accès Wi-Fi sont déjà installés et fonctionnels sur les sites finalisés. À Mahajanga, l'installation technique est déjà achevée et les tests ont été réalisés avec succès. La mise en service effective interviendra dès la finalisation des modalités d'attribution des codes d'accès », a ajouté le directeur interrégional.

L'accès équitable au numérique et l'amélioration de la qualité de l'enseignement ainsi que la modernisation des infrastructures universitaires à Madagascar sont les principaux engagements du ministère des Postes et des Télécommunications. « Nous sommes reconnaissants au gouvernement dont les deux ministères concernés pour ce don de cent ordinateurs qui contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement à l'université de Mahajanga », s'est exprimé le président de l'université.