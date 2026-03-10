Madagascar: PFL 8E JOURNÉE - Disciples FC et FC Rouge en leaders inamovibles

Les leaders conservent leur fauteuil. Disciples FC, dans la conférence Sud, et FC Rouge, dans celle du Nord, occupent toujours la première place à l'issue de la 8e journée de la Pure Play Football League, disputée ce week-end. En déplacement, Disciples FC s'est imposé un but à zéro contre CFFA sur sa pelouse, dimanche à Iavoloha.

Les deux équipes ont été au coude à coude durant la première période. Le match a été très tendu. L'arbitre a sifflé une faute dans la surface, commise par le capitaine de l'équipe d'Andoharanofotsy, Rova, dernier défenseur sur Fabrice. Tinoh a assuré la transformation en plaçant le ballon dans le petit filet à gauche de Goly Kely (65e). Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match, malgré la nette domination des Oranges dans le dernier quart d'heure.

L'équipe du Vakinankaratra poursuit ainsi son parcours sans défaite en huit matchs et caracole en tête de la conférence Sud avec un cumul de 22 points. « Nous avions tout fait pour garder l'avantage d'un but jusqu'à la fin de la rencontre. Nous avions eu du mal à imposer notre jeu face à une forte équipe adverse. De plus, le terrain est un peu plus grand par rapport au nôtre », a souligné le coach de Disciples FC, Rija Juvence Rakotomandimby.

Incidents

Avec cinq points d'écart, Elgeco Plus se trouve à la place de dauphin, crédité de 17 unités. L'équipe du By-Pass a défait Mama FC 2 à 1, samedi sur son terrain. Doddy a ouvert la marque (15e) pour l'équipe hôte. Yves s'est offert le but de l'égalisation en seconde période (77e). Et Zola a été l'auteur du deuxième but sur penalty, celui de la victoire des hommes de Careca Oelinson Rafanomezantsoa (87e).

Dans la conférence Nord, FC Rouge conserve la première place, crédité de 17 points. Les protégés de l'ancien Barea et capitaine de CNaPS Sport, Fenosoa Ratolojanahary, et l'équipe d'Antaninkatsaka se sont neutralisés sur un score vierge à Betongolo. Les deux formations ont eu chacune des occasions, sans concrétisation. Ajesaia grimpe d'une marche et se trouve au deuxième rang. Le match entre AS Sainte-Anne et Antimo Record, au stade Maître Kira, a été interrompu à cinq minutes de la fin.

Sainte-Anne menait déjà un but à zéro. Le club hôte a joué rapidement un coup franc et a pu égaliser. L'arbitre a par la suite interrompu le match à la suite de la menace d'un joueur de l'équipe visiteuse. Le match entre Tsaramandroso FFC et Cosfa n'a pas non plus pu avoir lieu dimanche, car un groupe d'arbitres locaux a enlevé la barre transversale de l'un des buts. Les matchs en retard risquent de s'accumuler à ce rythme.