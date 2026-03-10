Madagascar: Passion pétanque française - Le trio malgache éliminé en quarts

10 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Première sortie internationale ratée. Pas de trophée ni de podium pour la triplette malgache à la Grande finale de la Passion Pétanque Française, qui s'est tenue samedi et dimanche au boulodrome de Douaisis à Sin-le-Noble (59).

L'équipe vainqueure du National La Marseillaise version 2025, constituée de Yves Sedrick Rakotoarisoa, Lova Rakotoarisoa et Tina Razanadrakoto, dit « Tonnerre », a été éliminée en quarts de finale sur le score de 13 à 9, au bout de quinze mènes, par la triplette formée par Myron Baudino, Pierre Maurel et Adrien Delahaye, dimanche matin.

La triplette de la Grande Île a été menée du début à la fin de la partie, 2 à 9 à la sixième mène avant de réduire l'écart à 9 à 10 à la treizième. Le trio malgache a encore été en roue libre en phase de groupes. Évoluant dans la poule 4, Madagascar avait défait d'entrée, samedi, l'équipe de Jean-Philippe Santucci, Basil Kackel et Joseph Barbato (13-5). La bande à Lova s'est par la suite imposée samedi après-midi contre Pierre Lucchesi, Gino Dubois et Anthony Corthes (13-7). Madagascar avait validé son ticket pour les quarts après ces deux victoires de poule. La prochaine sortie internationale sera le tournoi de la zone 7 au mois d'avril.

