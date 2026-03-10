Madagascar: Lecture scénique - Na Hassi à voix haute

10 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

À l'occasion du Printemps des Poètes, l'Alliance française Andavamamba présentera le 14 mars une proposition artistique singulière : la lecture scénique du roman « Deux coeurs dans mon corps » de Na Hassi. Dévoilée pour la toute première fois à Antananarivo, cette création offre une manière originale d'entrer dans l'univers du livre, en donnant vie à la lecture de certains de ses passages sur scène.

Avant cette présentation dans la capitale, la lecture scénique a été dévoilée pour la première fois à Antsirabe le 7 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ce projet a vu le jour à l'issue d'une résidence de création organisée à l'Alliance française d'Antsirabe à l'occasion du 8 mars. C'est durant cette période que l'idée d'une lecture scénique du roman a émergé, une approche que l'autrice n'avait pas imaginée au départ mais qui s'est finalement imposée comme une évidence, tant elle permet d'explorer autrement le texte.

Contrairement à une adaptation théâtrale, il s'agit avant tout d'une lecture sur scène et non d'une pièce de théâtre, celle-ci étant encore en préparation. Les extraits du roman ont été soigneusement sélectionnés pour construire une narration cohérente et transmettre l'essence de l'oeuvre au public.

Lecture en scène

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La création s'appuie également sur une dimension musicale essentielle. La performance est accompagnée par Lalah Rasetamalala à la valiha. Sa contribution ne constitue pas une simple musique d'accompagnement : elle fait pleinement partie de la création artistique et participe à la construction de l'atmosphère du spectacle.

D'une durée d'environ 35 minutes, cette lecture scénique s'adresse particulièrement aux lecteurs du roman « Deux coeurs dans mon corps », qui pourront redécouvrir l'histoire sous un nouvel angle. Le récit met notamment l'accent sur la relation entre Marao et sa grand-mère, un lien qui ouvre une réflexion plus large sur l'éducation, le silence au sein des familles et la manière dont les générations transmettent aux enfants leurs expériences et émotions.

À travers cette lecture scénique, le public est invité à ressentir la force du texte de Na Hassi dans une forme artistique à la fois intime et sensible, à la croisée de la littérature, de la voix et de la musique.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.