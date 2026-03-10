Madagascar: Lecture scénique - Na Hassi à voix haute

À l'occasion du Printemps des Poètes, l'Alliance française Andavamamba présentera le 14 mars une proposition artistique singulière : la lecture scénique du roman « Deux coeurs dans mon corps » de Na Hassi. Dévoilée pour la toute première fois à Antananarivo, cette création offre une manière originale d'entrer dans l'univers du livre, en donnant vie à la lecture de certains de ses passages sur scène.

Avant cette présentation dans la capitale, la lecture scénique a été dévoilée pour la première fois à Antsirabe le 7 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ce projet a vu le jour à l'issue d'une résidence de création organisée à l'Alliance française d'Antsirabe à l'occasion du 8 mars. C'est durant cette période que l'idée d'une lecture scénique du roman a émergé, une approche que l'autrice n'avait pas imaginée au départ mais qui s'est finalement imposée comme une évidence, tant elle permet d'explorer autrement le texte.

Contrairement à une adaptation théâtrale, il s'agit avant tout d'une lecture sur scène et non d'une pièce de théâtre, celle-ci étant encore en préparation. Les extraits du roman ont été soigneusement sélectionnés pour construire une narration cohérente et transmettre l'essence de l'oeuvre au public.

Lecture en scène

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La création s'appuie également sur une dimension musicale essentielle. La performance est accompagnée par Lalah Rasetamalala à la valiha. Sa contribution ne constitue pas une simple musique d'accompagnement : elle fait pleinement partie de la création artistique et participe à la construction de l'atmosphère du spectacle.

D'une durée d'environ 35 minutes, cette lecture scénique s'adresse particulièrement aux lecteurs du roman « Deux coeurs dans mon corps », qui pourront redécouvrir l'histoire sous un nouvel angle. Le récit met notamment l'accent sur la relation entre Marao et sa grand-mère, un lien qui ouvre une réflexion plus large sur l'éducation, le silence au sein des familles et la manière dont les générations transmettent aux enfants leurs expériences et émotions.

À travers cette lecture scénique, le public est invité à ressentir la force du texte de Na Hassi dans une forme artistique à la fois intime et sensible, à la croisée de la littérature, de la voix et de la musique.