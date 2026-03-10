Sénégal: Productions minières - Forte hausse de l'or en décembre 2025

Au mois de décembre 2025, les productions minières du Sénégal ont connu des évolutions contrastées, marquées notamment par une forte progression de la production d'or. C'est ce qui ressort des données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans son rapport "Repères statistiques".

Selon l'agence, les productions en valeur de l'or, du zircon et de l'attapulgite se sont améliorées par rapport au mois précédent, tandis que celle du sel iodé a enregistré un repli.

La production d'or s'est établie à 92,1 milliards de francs CFA en décembre 2025, contre 59,1 milliards de francs CFA en novembre, soit une hausse mensuelle de 55,7%. Comparée à la même période de l'année précédente, où elle s'élevait à 55,5 milliards de francs CFA, la production d'or affiche également une progression notable de 65,9%.

Sur l'ensemble de l'année 2025, la production cumulée d'or est estimée à 655,2 milliards de francs CFA, contre 460,9 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 42,2%.

La production de zircon a également progressé au mois de décembre. Elle est passée de 2,97 milliards de francs CFA en novembre 2025 à 3,34 milliards de francs CFA en décembre, ce qui représente une hausse mensuelle de 12,4%.

En glissement annuel, la production de zircon s'améliore légèrement de 0,9% par rapport à décembre 2024. Toutefois, en cumul annuel, elle s'établit à 36,1 milliards de francs CFA en 2025, contre 41,9 milliards en 2024, soit une baisse de 13,7%.

La production d'attapulgite a, pour sa part, progressé de 7,7% en variation mensuelle. Elle est passée de 179,5 millions de francs CFA en novembre à 193,4 millions de francs CFA en décembre 2025. Comparée à décembre 2024, où elle était estimée à 179,3 millions de francs CFA, cette production enregistre une hausse de 7,8%. Cependant, sur l'ensemble de l'année 2025, elle ressort en baisse de 9,4% par rapport à 2024.

À l'inverse, la production de sel iodé a enregistré une baisse marquée au cours du mois de décembre 2025. Elle s'est établie à 432,3 millions de francs CFA, contre 628,2 millions en novembre, soit un recul mensuel de 31,2%.

En comparaison avec décembre 2024, où elle se situait à 435,9 millions de francs CFA, la production de sel iodé affiche une légère baisse de 0,8%. Toutefois, en cumul annuel, la production de sel iodé atteint 8,03 milliards de francs CFA en 2025, contre 7,89 milliards en 2024, soit une progression de 1,7%.

Dans l'ensemble, les données de décembre 2025 traduisent une dynamique contrastée dans le secteur minier, marquée par la forte performance de l'or, tandis que d'autres produits enregistrent des évolutions plus modérées, voire des replis ponctuels.