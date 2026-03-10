Sénégal: Marché mondial des matières premières - Une tendance globalement baissière en décembre 2025

Au mois de décembre 2025, le marché mondial des matières premières a poursuivi sa tendance globale à la baisse, marquée par un recul des cours du riz, du pétrole brut et du blé en variation mensuelle. Les données sont issues du rapport « Repères statistiques » publié par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon ce document, les prix de certaines matières premières ont toutefois enregistré une progression au cours du mois sous revue, notamment le maïs, le sucre et le coton.

Le prix du pétrole brut s'est établi à 61,6 dollars américains le baril en décembre 2025, contre 63,6 dollars en novembre, soit une baisse mensuelle de 3,1%. Comparé à décembre 2024, où il se situait à 73,8 dollars, le cours du pétrole brut affiche un recul de 16,5%.

Le prix du riz a également poursuivi sa tendance baissière. Il est passé de 128,4 francs CFA le kilogramme en novembre 2025 à 121,3 francs CFA en décembre, soit une baisse de 5,5% en variation mensuelle. En glissement annuel, la baisse est plus marquée avec un repli de 40,0% par rapport à décembre 2024, où le kilogramme s'échangeait à 202,0 francs CFA.

Concernant le blé, le prix s'est légèrement replié de 0,2%, passant de 521,3 cents américains par boisseau de 60 livres en novembre à 520,1 cents en décembre 2025. Par rapport à décembre 2024, où le prix était de 545,7 cents, il est observé une baisse de 4,7%.

Hausse du maïs, du sucre et du coton

A l'inverse, certains produits ont enregistré une progression en décembre 2025. Le prix du maïs est ainsi passé de 431,4 cents américains par boisseau en novembre à 440,4 cents en décembre, soit une hausse de 2,1% en variation mensuelle. Sur un an, ce prix reste globalement stable avec une légère augmentation de 0,1%.

Le prix du sucre a également progressé de 2,1%, passant de 14,6 cents américains la livre en novembre à 14,9 cents en décembre 2025. Toutefois, en comparaison avec décembre 2024, où il était de 20,3 cents la livre, une baisse significative de 26,6% est observée.

Le coton enregistre pour sa part une légère hausse de 0,5% sur le mois, son prix passant de 74,2 cents américains la livre en novembre à 74,6 cents en décembre. En revanche, par rapport à décembre 2024, où il s'établissait à 80,2 cents la livre, il est relevé une baisse de 7,0%.

Des baisses marquées sur l'ensemble de l'année 2025

En rythme annuel, la majorité des matières premières ont enregistré des baisses notables en 2025. Les reculs les plus importants concernent le riz (-40,0%), le sucre (-26,6%) et le pétrole brut (-16,5%). Le coton (-7,0%) et le blé (-4,7%) ont également connu des diminutions.

En cumul annuel, la quasi-totalité des produits affichent des niveaux inférieurs à ceux de 2024. Seul le maïs fait exception, avec une légère progression de 3,5 % sur l'ensemble de l'année 2025.

Ces évolutions traduisent ainsi une tendance générale à la baisse des cours des matières premières sur le marché mondial, malgré quelques hausses ponctuelles observées sur certains produits au cours du mois de décembre.