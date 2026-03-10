Maroc - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe marocain Alliances progresse de 3% en 2025.

10 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au sortir de l'année 2025, le chiffre d'affaires consolidé cumulé du groupe marocain Alliances, qui est spécialisé dans la promotion immobilière et la construction, a progressé de 3% par rapport à 2024, selon les informations financières établies par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est établi à 2,432 milliards de dirhams contre 2,363 milliards de dirhams un an plus tôt. La direction du groupe précise que si les règles de comptabilisation appliquées en 2024 étaient restées en vigueur, le chiffre d'affaires cumulé aurait atteint 2,7 milliards de dirhams, ce qui représenterait une progression de 14 % par rapport à la même période de l'année précédente. » Pour le quatrième trimestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 458 millions de dirhams (MDH) contre 552 MDH.

L'endettement net du Groupe a enregistré une baisse de 24 %, s'établissant à 1,303 milliard de dirhams au 31 décembre 2025 contre 1,713 milliard de dirhams un an plus tôt. « Cette baisse tient compte de l'emprunt obligataire de 449 MDH réalisé au cours de l'exercice », soulignent les responsables de Unimer.

