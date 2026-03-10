Tunisie: Pourquoi remplacer les palmiers abattus

La coupe de plusieurs palmiers situés le long de l'avenue Mohamed-V, en raison de leur infestation par le charançon rouge, a malheureusement altéré l'esthétique et le charme paysager de cette artère principale.

Ces arbres constituaient, en effet, un élément emblématique du décor urbain et contribuaient à offrir une image agréable et accueillante de l'avenue.

Face à cette situation, il serait pertinent d'envisager un programme de replantation afin de remplacer progressivement les palmiers abattus et de redonner à l'avenue son aspect verdoyant et harmonieux.

Outre, la mise en place d'un traitement préventif et le remplacement de sujets morts par des espèces non sensibles dans le cadre d'une stratégie de gestion qui arrête la propagation de ce ravageur et protège les nouveaux plants ainsi que les palmiers encore existants.