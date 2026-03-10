Tunisie: L'application Najda.tn sauve plus de 2000 patients victimes de crises cardiaques

Depuis la généralisation de son utilisation sur l'ensemble du pays au mois d'août dernier, l'application « Najda.tn » a permis de sauver au moins 2000 patients victimes de crises cardiaques dont près de 300 dans le gouvernorat de Médenine, a fait savoir le chef du service de cardiologie au CHU de Médenine, Dr Sami Milouchi.

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, le spécialiste a expliqué que l'application repose sur la saisie numérique des données médicales du patient dès son arrivée au service des urgences.

Ces informations sont ensuite transmises immédiatement à la salle de cathétérisme la plus proche ou au service d'aide médicale urgente (SAMU), permettant au médecin en charge d'intervenir dans les plus brefs délais, soit par une intervention de cathétérisme thérapeutique, soit par l'administration d'un traitement médicamenteux adapté.

Selon Milouchi, l'évaluation de cette expérience a démontré l'efficacité de ce mécanisme numérique, qui a permis à environ 90 % des patients d'accéder à temps au traitement dans les salles de cathétérisme et d'éviter les complications liées aux crises cardiaques.

Il a rappelé qu'une étude réalisée en 2014 avait révélé que seulement 30 % des patients souffrant d'infarctus ou d'angine de poitrine pouvaient alors bénéficier d'une intervention de cathétérisme.

Milouchi a indiqué que la prochaine étape vise à permettre l'utilisation directe de l'application par les patients ou les citoyens depuis leur domicile, selon des critères scientifiques précis, afin de gagner plus de temps et assurer la rapidité de l'intervention médicale en cas de crise cardiaque. Cette proposition est actuellement à l'étude au ministère de la Santé, selon le spécialiste.

Lancée le 17 mai 2025 dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur, la plateforme « Najda.tn » a été généralisée en août dernier à l'ensemble du pays, dans le cadre de la numérisation de la prise en charge des urgences cardiaques.

La plateforme a été développée en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et l'Instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé.

Le projet comprend également la mise à disposition d'équipements numériques modernes dans les services de cardiologie, les urgences et les ambulances du SAMU, ainsi que la formation du personnel médical à leur utilisation. L'objectif étant de garantir aux patients des interventions rapides et efficaces sur l'ensemble du pays.