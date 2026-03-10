Tunisie: L'application Najda.tn sauve plus de 2000 patients victimes de crises cardiaques

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Depuis la généralisation de son utilisation sur l'ensemble du pays au mois d'août dernier, l'application « Najda.tn » a permis de sauver au moins 2000 patients victimes de crises cardiaques dont près de 300 dans le gouvernorat de Médenine, a fait savoir le chef du service de cardiologie au CHU de Médenine, Dr Sami Milouchi.

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, le spécialiste a expliqué que l'application repose sur la saisie numérique des données médicales du patient dès son arrivée au service des urgences.

Ces informations sont ensuite transmises immédiatement à la salle de cathétérisme la plus proche ou au service d'aide médicale urgente (SAMU), permettant au médecin en charge d'intervenir dans les plus brefs délais, soit par une intervention de cathétérisme thérapeutique, soit par l'administration d'un traitement médicamenteux adapté.

Selon Milouchi, l'évaluation de cette expérience a démontré l'efficacité de ce mécanisme numérique, qui a permis à environ 90 % des patients d'accéder à temps au traitement dans les salles de cathétérisme et d'éviter les complications liées aux crises cardiaques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé qu'une étude réalisée en 2014 avait révélé que seulement 30 % des patients souffrant d'infarctus ou d'angine de poitrine pouvaient alors bénéficier d'une intervention de cathétérisme.

Milouchi a indiqué que la prochaine étape vise à permettre l'utilisation directe de l'application par les patients ou les citoyens depuis leur domicile, selon des critères scientifiques précis, afin de gagner plus de temps et assurer la rapidité de l'intervention médicale en cas de crise cardiaque. Cette proposition est actuellement à l'étude au ministère de la Santé, selon le spécialiste.

Lancée le 17 mai 2025 dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur, la plateforme « Najda.tn » a été généralisée en août dernier à l'ensemble du pays, dans le cadre de la numérisation de la prise en charge des urgences cardiaques.

La plateforme a été développée en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et l'Instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé.

Le projet comprend également la mise à disposition d'équipements numériques modernes dans les services de cardiologie, les urgences et les ambulances du SAMU, ainsi que la formation du personnel médical à leur utilisation. L'objectif étant de garantir aux patients des interventions rapides et efficaces sur l'ensemble du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.