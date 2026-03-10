Tunisie: Sicca Jazz à El Kef - Quatre jours pour faire vibrer la ville

Chaque printemps, la ville du Kef se transforme en escale musicale où les sonorités du jazz rencontrent l'âme d'une cité chargée d'histoire.

Pour sa 11e édition, le festival Sicca Jazz annonce une programmation qui mêle figures majeures de la scène internationale, artistes tunisiens et expériences musicales ouvertes sur d'autres horizons sonores.

Le coup d'envoi sera donné le 30 avril, date symbolique puisqu'elle correspond à la Journée internationale du jazz. La soirée d'ouverture, prévue à 21h à l'Espace La Kasbah, sera portée par le quartet de Anouar Brahem.

Le maître du oud retrouvera le public du festival après onze ans d'absence pour un concert attendu. Dans l'écrin de La Kasbah, cette rencontre promet une traversée musicale à la fois intime et ample, fidèle à l'univers du musicien tunisien.

La journée du 1er mai s'ouvrira au Complexe culturel Sahbi Al-Masrati avec un moment plus introspectif : le pianiste suisse Moncef Genoud proposera un concert en solo à 16h, avant que la programmation ne retrouve l'ambiance nocturne de La Kasbah.

La soirée débutera à 20h avec le projet «Osool» de Yacine Boulares, entouré de Mehdi WMD et Nesrine Jabeur, puis se poursuivra à 21h30 avec WOCO, formation qui revisite le répertoire du légendaire Stevie Wonder dans un hommage vibrant à l'une des grandes figures de la soul et du rhythm and blues.

Le 2 mai, la scène de La Kasbah accueillera à 20h le groupe autrichien Alpha Trianguli, formation explorant les frontières entre jazz contemporain et textures électroniques.

La seconde partie de la soirée, à 21h30, réunira le batteur et compositeur Karim Ziad et le maître marocain du gnawa Hamid El Kasri, avec la participation de Abderrahman Chikhaoui, pour une rencontre où rythmes gnawa et improvisations jazz dialogueront librement.

La clôture du festival aura lieu le 3 mai à 16h, toujours à La Kasbah, avec un concert présenté comme le «coup de coeur» de cette édition : Noor Arjoun x Selim Arjoun Quintette, une proposition musicale qui s'annonce comme une célébration collective, portée par l'énergie d'une nouvelle génération d'artistes.

Au-delà des concerts, Sicca Jazz déploie également plusieurs espaces de rencontres et de découvertes. Le 1er mai à partir de 14h, la Place de la municipalité accueillera la Scène libre, un programme ouvert au public mêlant concerts gratuits et projections de films.

Durant toute la durée du festival, du 30 avril au 3 mai, le Jardin de la municipalité abritera également le «Jardin des pros», accessible de 10h à minuit.

Cet espace réunira rencontres professionnelles, expositions, artisanat, ateliers et stands de street-food, créant un lieu de circulation entre artistes, public et acteurs culturels.

Entre La Kasbah, la Place de la municipalité, le Complexe culturel Sahbi Al-Masrati et le Jardin de la municipalité, la ville du Kef se prépare ainsi à vivre quatre jours de musique et de partage.