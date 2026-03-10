Sénégal: A Bambey, attentes fortes pour le démarrage des activités du DAC de Keur Samba Kane

Bambey — Le Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Samba Kane, porté par le Programme national des domaines agricoles communautaires (PRODAC), tarde à démarrer ses activités. Les populations de cette localité du département de Bambey (centre) attendent pourtant beaucoup de ce projet dont la mise en œuvre devrait se traduire par des créations d'emplois et des sources de revenus décents pour les jeunes et les femmes.

Un silence pesant plane sur les installations de ce DAC à Kaïré Mapathé, village abritant le site du projet. Tout semble à l'arrêt, plus de dix ans après le lancement des travaux. Pas encore de production agricole visible sur ce site qui avait pourtant suscité beaucoup d'espoirs auprès des populations locales.

Le gardien du site, voyant le reporter de l'APS arriver, s'approche pour s'enquérir de l'objet de la visite.

Au bout d'un bref échange, le vigile fait comprendre qu'il ne peut répondre à aucune question sans l'autorisation du chef du DAC, dont les bureaux se trouvent non loin de la mairie de Keur Samba Kane, à environ sept kilomètres du site.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Interpelé à son tour, le chef du DAC n'a souhaité répondre à aucune question sans l'autorisation de sa hiérarchie.

Un tour rapide du site laisse apparaître l'urgence de relancer les travaux de ce domaine agricole communautaire.

Le DAC de Keur Samba Kane devait être aménagé sur une superficie de 1 000 hectares et polariser 57 villages.

"Nous attendons avec impatience la réalisation de ce DAC, parce qu'il va générer beaucoup d'emplois et créer des sources de revenus pour les populations, majoritairement composées de paysans et d'éleveurs", explique Cheikh Ndiaye, habitant de la commune de Keur Samba Kane.

Selon lui, ce domaine agricole communautaire pourrait également contribuer à atténuer l'exode rural en fixant les jeunes dans leur terroir grâce au développement d'une chaîne de production agro-industrielle.

"Jusqu'à présent, aucune production agricole n'a été enregistrée sur ce site pourtant vaste", a-t-il fait observer.

Cheikh Ndiaye se souvient des premières réunions organisées au conseil municipal pour délibérer sur les terres destinées à accueillir ce projet, qui peine toujours à voir le jour.

"Ce DAC, qui fait partie de la première génération de domaines agricoles communautaires, doit être aménagé pour permettre aux populations d'en tirer profit", a-t-il insisté.

Moussa Diène, habitant du village de Kaïré Mapathé, nourrit le même voeu. Cet agriculteur, qui consacre depuis plusieurs années son énergie à l'agriculture, fondait beaucoup d'espoir sur la matérialisation du DAC afin de poursuivre son ambition de devenir un grand producteur horticole.

Il affirme attendre avec impatience le démarrage effectif du projet qui, selon lui, devrait beaucoup bénéficier aux populations, aux jeunes et aux femmes en particulier.

Cheikh Ndiaye note toutefois que les engagements pris par le coordonnateur du PRODAC et le ministre de l'Agriculture sont de nature à rassurer.

Selon lui, la volonté affichée par les autorités de miser sur l'agriculture pour dynamiser l'économie locale pourrait constituer un déclic pour le démarrage effectif des activités du DAC de Keur Samba Kane.