Sénégal: Décès du journaliste Abdou Diouf Junior

Dakar — Le journaliste Abdou Diouf Junior, chargé de la cellule de communication du ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines, est décédé, mardi matin, à Dakar, des suites d'un malaise, a-t-on appris de plusieurs sources médiatiques.

Abdou Diouf Jr, spécialisé sur les questions minières et énergétiques, a travaillé à la Radio Futurs médias (RFM).

De nombreux journalistes ont salué un "professionnel courtois et pieux".

"Abdou Diouf était un jeune journaliste entreprenant, passionné et rigoureux. Concepteur de la plateforme Africa Pétromines, il s'était spécialisé dans les mines, le pétrole et le gaz. Ancien reporter à la RFM, il incarnait la correction, le respect et le savoir", peut-on lire dans un communiqué de l'Association de la presse pour l'entraide et la solidarité (APRES).

Abdou Diouf Junior sera inhumé cet après-midi, à Fao, une localité de la commune de Ndiaganiao, dans le département de Mbour (ouest).