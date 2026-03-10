Sénégal: Début des huitièmes de finale de la Coupe du pays, mercredi

Dakar — Les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal démarrent mercredi, avec au menu le choc devant opposer Teungueth FC à l'AS Pikine, deux clubs de Ligue 1 qui vont en découdre au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Cette rencontre de Coupe offre aux deux adversaires l'occasion de se relever de leur dernier revers en championnat, le week-end dernier.

Teungeuth FC et AS Pikine ont perdu respectivement devant Génération Foot et Waalydan , pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 de football.

Il reste que les deux équipes se connaissent bien, au regard de leurs confrontations en championnat, dont la dernière s'était soldée par un match nul vierge.

Elles sont donc appelées à tout donner pour poursuivre l'aventure en Coupe du Sénégal.

Plusieurs autres affiches alléchantes sont au menu de ces huitièmes de finale, dont le derby devant mettre aux prises Jamono de Fatick et EJ Fatick.

GF, détenteur du trophée, va se déplacer vendredi à Saint -Louis pour affronter l'USC Saint-Louis.

Voici le programme des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal :

Mercredi

Teungueth FC-AS Pikine (16h), Stade Ngalandou Diouf de Rufisque

Diambars-HLM (16h30), Stade Maniang Soumaré de Thiès

Jeudi

US Gorée-Don Bosco (16 h), Stade Djagaly Bagayokho de Grand-Yoff

DUC-OSlo FA (16 h), Stade municipal des HLM

Dakar Sacré Coeur-Casa Sports (16 h), Stade municipal de Yoff

Jamono de Fatick-EJ Fatick (16 h30), Stade Massène Sène

Pout SC-Essamaye FC (21 h), Stade Maniang Soumaré de Thiès

Vendredi

USC Saint-Louis-Génération Foot (16h), Stade Mawade Wade