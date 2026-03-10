Sénégal: Violences en ligne - Une féministe plaide pour le développement de mécanismes de protection des femmes des médias

La journaliste et militante féministe Jaly Badiane appelle à la mise en place de mécanismes de protection des femmes des médias face aux violences auxquelles elles sont confrontées à travers les réseaux sociaux.

"Il est important pour les médias et les femmes de développer des mécanismes de protection de ces dernières, face aux violences en ligne", a-t-elle déclaré, lundi soir, lors d'un "ndogou-débat" axé sur le thème "Femmes des médias : entre défis du numérique et quête de leadership".

La journaliste Annette Mbaye D'Erneville, pionnière de la radio au Sénégal, est la marraine de cette rencontre initiée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), de concert avec l'Association des femmes de médias du Sénégal (AFMS), dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

"Le numérique est aujourd'hui la plus grande arène du débat public, dans lequel les femmes journalistes ne doivent pas seulement être tolérées, elles doivent être des leaders, jouer un rôle", a plaidé Mme Badiane.

Elle invite à davantage de solidarité entre femmes de médias, en vue de faire face aux violences auxquelles elles sont confrontées à travers les réseaux sociaux, en faisant observer que les violences en ligne contre les femmes peuvent parfois devenir physiques.

La vice-présidente de l'Association des femmes de médias du Sénégal, Codou Loum, a d'abord salué l'avènement du numérique qui "a tout transformé, en ouvrant les portes que l'on pensait condamnées et donné une tribune à des voix lentement étouffées", que sont les femmes des médias.

Le numérique a dans le même temps "apporté de nouvelles formes de violences et le cyberharcèlement, les intimidations en ligne, les campagnes de discrédit qui ciblent spécifiquement les femmes journalistes, tout cela est réel, tout cela est documenté, et tout cela nous concerne toutes et tous", a-t-elle souligné.

De ce fait, les femmes "naviguent entre deux zones", les opportunités inédites que le numérique offre d'un côté, et les menaces nouvelles qu'il génère de l'autre. D'où la nécessité de s'armer pour "voguer avec assurance dans ces deux courants, en même temps".

La fondatrice de FD média, la journaliste-écrivaine Faty Dieng, a pour sa part appelé les femmes à prendre parole à travers les réseaux sociaux, malgré les menaces auxquelles elles peuvent s'exposer.

"Quand on parle du numérique, ce qui est très important, c'est que le profil professionnel doit être régulièrement alimenté par des publications", de manière à renforcer "la crédibilité".

Même si "(...) parfois, vous arrivez à faire des publications et tomber sous le coup de certains commentaires qui peuvent être désobligeants [...] ce sont autant de défis qui se posent et auxquels on devrait faire face", a de son côté souligné la journaliste-écrivaine Arame Ndiaye du quotidien national Le Soleil.