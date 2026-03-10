Tunisie: Basket - Report exceptionnel du match JS Kairouan, club Africain suite à une contestation arbitrale

La Fédération Tunisienne de Basket-ball (FTBB) a décidé, ce lundi, de reporter à une date ultérieure le 3e match de la série des demi-finales du championnat pro A, prévu initialement ce mercredi à la salle Aziz Miled de Kairouan, entre la Jeunesse sportive kairouanaise et le Club Africain.

Une source responsable au sein de la FTBB a indiqué que « la décision de reporter le match JS Kairouan - Club Africain intervient suite à une évocation formulée par la JS Kairouan suite au game 2 » et qu'il est « impossible de programmer la rencontre tant que la commission n'a pas statué sur cette évocation. »

La même source s'est abstenue de fournir des détails concernant l'objet de l'évocation déposée par la JS Kairouan.

De son côté, le président de la section basket-ball de la JSK, Slim Majbri a, dans un déclaration faite ce lundi à l'agence TAP, indiqué que : « L'équipe a déposé une évocation en raison du comportement de l'arbitre lors du match 2 de la série des demi-finales du championnat, qui s'est déroulé samedi dernier à la salle El Goprjani contre le Club Africain.

Selon Majbri, l'arbitre avait, dans un premier temps, décidé d'exclure le joueur du Club Africain, Oussama Marnaoui, et Mohamed Menfi, joueur de la JS Kairouan pour revenu sur sa décision, quelques minutes plus tard, après être entré dans les vestiaires et consulté les images via l'appareil photo d'un journaliste présent dans la salle. Il a alors exclu deux autres joueurs à la place de Marnaoui et Menfi. »

Et le dirigeant de poursuivre: « l'arbitre a ainsi commis une grave erreur technique, car les règlements de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) ne permettent pas à l'arbitre de revenir sur sa décision, sauf en cas d'utilisation de l'assistance vidéo (IRS) et sous d'autres conditions, ce qui n'était pas disponible lors de ce match. »

Majbri a insisté sur le fait que « la JS Kairouan a demandé, dans sa évocation, que le match soit rejoué en raison de l'erreur technique arbitrale commise », selon ses termes.

Le Club Africain s'était, rappelle-t-on, imposé face à la JS Kairouan sur le score de 86-74 lors du game 2 disputé samedi dernier à la salle El Gorjani à Tunis, ramenant les deux équipes à un match partout.

La JS Kairouan ayant remporté le premier match, disputé sur le même parquet mercredi dernier (87-84).

Les troisième et quatrième matchs devaient se dérouler à la salle Aziz Miled, à Kairouan. En cas d'égalité à deux victoires partout, un cinquième match décisif serait disputé à la salle El Gorjani.

Dans l'autre demi-finale, l'US Monastir mène 2-0 après avoir remporté le Game 2 des super play-offs (demi-finales) face à l'Etoile du Sahel (80-74), dimanche à la salle Mzali de Monastir.

La formation monastiérienne avait remporté le Game 1 sur le score de 84-64. Les 3e et 4e matches de la série des demi-finales prévues les 12 et 15 mars à Hammam-Sousse.

Voici les résultats:

Demi-finale II

GAME 1

Jeudi 5 mars

Salle Mzali:

US Monastir - Etoile du Sahel 84-64

GAME 2

Dimanche 8 mars

Salle Mzali:

US Monastir - Etoile du Sahel 80-74

Game 3

Jeudi 12 mars

Salle Hammam-Sousse (14h00):

Etoile du Sahel - US Monastir

Game 4

Dimanche 15 mars

Salle Hammam-Sousse (14h00):

Etoile du Sahel - US Monastir

Demi-finale I

Game 1

Mercredi 4 mars

Salle Gorjani:

Club Africain - JS Kairouan 84-87

Game 2

Samedi 7 mars

Salle Gorjani:

Club africain - JS Kairouan 86-74

Game 3

Mecredi 11 mars

Salle Aziz Miled (14h00):

JS Kairouan - Club Africain (Reporté à une date ultérieure)

Game 4

Samedi 14 mars

Salle Aziz Miled (14h00):

JS Kairouan - Club africain (Reporté à une date ultérieure)