Tunisie: Poutine félicite Mojtaba Khamenei pour son élection en tant que nouveau guide suprême iranien

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé lundi un message de félicitations à Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien, affirmant que la Russie était et sera toujours une partenaire fiable de la République islamique d'Iran.

« En cette période où l'Iran est confronté à une agression armée, votre travail à ce haut poste requerra sans doute beaucoup de courage et de dévouement. Je suis certain que vous poursuivrez honorablement la cause de votre père et unirez les Iraniens face à ces rudes épreuves », a déclaré M. Poutine, cité par le site officiel du Kremlin.

« Pour notre part, nous souhaitons réaffirmer notre soutien sans faille à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens. La Russie est et sera toujours une partenaire fiable de l'Iran », a assuré le président.

L'Assemblée des experts d'Iran a annoncé dimanche que Mojtaba Khamenei, fils de feu le guide suprême Ali Khamenei, avait été élu pour prendre la succession de son père.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.