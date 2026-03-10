Tunisie: Poutine félicite Mojtaba Khamenei pour son élection en tant que nouveau guide suprême iranien

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé lundi un message de félicitations à Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien, affirmant que la Russie était et sera toujours une partenaire fiable de la République islamique d'Iran.

« En cette période où l'Iran est confronté à une agression armée, votre travail à ce haut poste requerra sans doute beaucoup de courage et de dévouement. Je suis certain que vous poursuivrez honorablement la cause de votre père et unirez les Iraniens face à ces rudes épreuves », a déclaré M. Poutine, cité par le site officiel du Kremlin.

« Pour notre part, nous souhaitons réaffirmer notre soutien sans faille à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens. La Russie est et sera toujours une partenaire fiable de l'Iran », a assuré le président.

L'Assemblée des experts d'Iran a annoncé dimanche que Mojtaba Khamenei, fils de feu le guide suprême Ali Khamenei, avait été élu pour prendre la succession de son père.