Togo: Visite du patron d'Orascom

Samih Sawiris, fondateur d'Orascom Development et l'une des plus grandes fortunes du continent africain, est en visite au Togo depuis lundi.

Reçu par le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Lilas Trimua, les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme, de l'immobilier et des infrastructures. Le ministre a salué cette visite comme « un signal encourageant », soulignant la présence aux côtés de Sawiris de Stefan Reutter, président du conseil d'administration d'Oxara, venu examiner plusieurs pistes de collaboration stratégique.

Fondée en 1989 par Samih Sawiris, Orascom Development Holding est un groupe égyptien coté à la Bourse suisse. Spécialisé dans le développement de villes et destinations intégrées, il combine hôtels, résidences, golfs, marinas et infrastructures. Le groupe est présent en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Oman, en Suisse, au Royaume-Uni et en Montenegro. Son projet phare, El Gouna sur la mer Rouge, est considéré comme l'une des villes privées les mieux réussies d'Afrique.