Togo: Visite du patron d'Orascom

10 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Samih Sawiris, fondateur d'Orascom Development et l'une des plus grandes fortunes du continent africain, est en visite au Togo depuis lundi.

Reçu par le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Lilas Trimua, les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme, de l'immobilier et des infrastructures. Le ministre a salué cette visite comme « un signal encourageant », soulignant la présence aux côtés de Sawiris de Stefan Reutter, président du conseil d'administration d'Oxara, venu examiner plusieurs pistes de collaboration stratégique.

Fondée en 1989 par Samih Sawiris, Orascom Development Holding est un groupe égyptien coté à la Bourse suisse. Spécialisé dans le développement de villes et destinations intégrées, il combine hôtels, résidences, golfs, marinas et infrastructures. Le groupe est présent en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Oman, en Suisse, au Royaume-Uni et en Montenegro. Son projet phare, El Gouna sur la mer Rouge, est considéré comme l'une des villes privées les mieux réussies d'Afrique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.