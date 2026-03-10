Tunisie: L'école face à son destin

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abdelkrim Dermech

A quand une loi spécifique pour immuniser notre école et nos éducateurs au niveau de l'enseignement de base, du secondaire et de l'université, contre la violence, sous toutes ses formes ?

Des hors-la-loi n'hésitant pas à bafouer l'intégrité des établissements d'éducation et d'enseignement, à violenter les responsables de la formation de nos enfants et de nos jeunes, croyant les empêcher de recevoir, à l'avenir, le flambeau de la construction et de l'édification. Malheureusement, au vu et au su des autorités judiciaires qui n'ont de sanctions à leur administrer qu'un rappel à l'ordre verbal ou de leur infliger une insignifiante amende qu'ils ne payeront jamais.

Certes, il n'est pas dans notre intention d'appeler à les envoyer au purgatoire. Mais il est de notre devoir d'exhorter nos législateurs et nos spécialistes à s'aligner sur l'approche rationnelle de la politique de l'Etat qui privilégie une loi qui allie l'immunisation de l'école et de son monde à l'éradication définitive de la violence et aussi à la libération des auteurs de violence de leurs pulsions primitives et à leur faire comprendre que leurs comportements sont indignes du statut de citoyens dont la contribution est incontournable dans l'œuvre mondiale de progrès et de modernité.

Le Chef de l'Etat, en pédagogue averti jouissant d'une expérience avérée au sein de l'école tunisienne, s'investit, à un rythme des plus soutenus, pour que notre enseignement et nos éducateurs retrouvent leur statut de force motrice de notre ambition nationale à décoller et pour que le monde continue à saluer nos réalisations et à s'en inspirer.

Cependant, il ne faut pas mésestimer les réserves exprimées par certains spécialistes du ministère quant à la possibilité de voir la contagion gagner d'autres secteurs de la vie nationale au cas où le Parlement adopterait les amendements qu'on cherche à introduire sur la loi actuelle relative à la préservation de l'école contre la violence.

Le génie et l'habileté des Tunisiens qui ont traversé, avec succès, d'autres épreuves plus difficiles permettront d'imaginer des solutions à même de satisfaire tout le monde.

