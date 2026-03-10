Congo-Kinshasa: Célébration des droits des femmes - Des policières donnent leur sang pour sauver des vies à Beni

10 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le lancement des activités du mois dédié à la promotion des droits des femmes a été marqué par un geste de solidarité à Beni, au Nord-Kivu : le don bénévole de sang. Une vingtaine de poches de sang ont été collectées auprès des participantes, majoritairement des femmes policières, lors d'une activité organisée dans l'enceinte de la salle des Soeurs Orantes.

Ce geste humanitaire a été salué par les responsables du Centre de transfusion sanguine de la ville, qui encouragent d'autres citoyens à suivre cet exemple pour renforcer les réserves de sang destinées aux structures sanitaires.

Un geste de solidarité pour sauver des vies

Parmi les participantes, une policière s'est illustrée en étant la première à se porter volontaire pour le don de sang. Pour elle, ce geste représente bien plus qu'une simple contribution médicale : il s'agit d'un acte de compassion envers les malades.

« Si je vois une femme qui est morte à cause du manque de sang, je ne me sens pas bien dans mon coeur. C'est pour ça que j'ai donné du sang de ma propre volonté, parce que la vie, c'est la femme », a-t-elle témoigné.

Ce don symbolique intervient dans un contexte où les structures hospitalières de la région font régulièrement face à des pénuries de sang, notamment pour la prise en charge des urgences médicales.

Renforcer la banque de sang pour les hôpitaux

À l'origine de cette initiative, la cheffe du bureau Genre, famille et enfants dans la région de Beni, Ruth Sabuni, a expliqué que la mobilisation visait à sensibiliser les femmes à l'importance du don volontaire de sang.

Selon elle, les besoins restent importants, notamment pour les enfants souffrant d'anémie et pour les femmes confrontées à des complications lors de l'accouchement.

« Des fois, il y a des problèmes de maladies. Nous arrivons à l'hôpital avec nos enfants anémiques et surtout les mamans. Nous qui donnons la vie, des fois nous perdons cette vie en voulant donner la vie », a-t-elle indiqué.

Elle a également souligné que la banque de sang de Beni ne sert pas uniquement les structures sanitaires de la ville, mais couvre aussi plusieurs zones périphériques.

