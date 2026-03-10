Congo-Kinshasa: Lomami - Un culte oecuménique pour célébrer la femme et compatir avec l'Est du pays

10 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans le cadre de célébration de la Journée internationale des droits des femmes, un culte œcuménique d'action de grâce a été organisé ce lundi 9 mars au terrain du gouvernorat de Lomami, à Kabinda. Autorités provinciales, responsables religieux et organisations féminines se sont rassemblés pour prier en faveur de l'autonomisation des femmes et de la paix en République démocratique du Congo.

Une célébration placée sous le signe de l'inclusion

Placée sous le thème provincial : « Respect des droits, autonomisation de toutes les femmes et filles pour une Lomami durable et inclusive », cette journée de prière a été initiée par le ministère provincial du Genre, Famille et Enfants.

Pour Aimérance Kabadi, cheffe de la division provinciale du Genre, ce rassemblement dépasse le cadre de la province et revêt un caractère hautement symbolique : il s'agit également d'exprimer la solidarité avec les femmes et filles victimes de violences dans l'Est du pays.

« Cette prière vise à exprimer la solidarité de la population de Lomami envers les femmes et les filles victimes des violences liées à l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC », a-t-elle expliqué.

Plaidoyer pour le respect des droits des femmes

La ministre provinciale du Genre, Laurianne Mujinga, a profité de cette tribune pour rappeler que le développement durable de province de Lomami est indissociable du respect strict des droits fondamentaux des femmes. Elle a invité tous les acteurs à s'engager dans l'élimination des obstacles qui freinent l'épanouissement des filles.

« La prise de conscience collective est essentielle pour éradiquer les barrières sociales et culturelles qui empêchent encore les femmes et les filles de réaliser leur plein potentiel », a souligné Laurianne Mujinga.

L'engagement des autorités provinciales

Le vice-gouverneur de Lomami, Célestin Kayembe, qui a officiellement lancé le culte au nom du gouvernement provincial, a réaffirmé la volonté de l'exécutif de faire de l'éducation des filles une priorité.

« Une Lomami durable passe nécessairement par une gouvernance inclusive. Nous soutiendrons toutes les initiatives visant à promouvoir la femme », a-t-il déclaré, soulignant l'engagement de la province pour un futur équitable et inclusif.

Ce culte œcuménique marque ainsi le début des activités provinciales pour la Journée des droits des femmes, mettant en lumière à la fois la dimension spirituelle, sociale et politique de la lutte pour l'autonomisation des femmes dans la province de Lomami.

