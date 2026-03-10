Congo-Kinshasa: À l'ONU, Judith Suminwa dénonce les violences contre les femmes dans l'Est du pays

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a pris part à New York à la célébration de la Journée internationale de la femme, organisée dans le cadre de la 70e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Les travaux sont placés sous le thème : « Droits, Justice, Action, pour toutes les femmes et les filles ».

Dans son allocution, la cheffe du gouvernement congolais a attiré l'attention de la communauté internationale sur la situation des femmes et des filles dans l'Est du pays, confrontées aux conséquences des conflits armés.

Un plaidoyer pour les femmes victimes du conflit dans l'Est

Judith Suminwa Tuluka a rappelé qu'au moment où le monde plaide pour la promotion des droits des femmes, celles de la RDC continuent de subir les effets d'une guerre qui fragilise leur sécurité et leur avenir.

« Depuis l'agression menée par le Rwanda et soutenue par le groupe M23/AFC, les femmes et les jeunes filles dans les zones touchées subissent des violences graves, des déplacements et une crise humanitaire qui affecte profondément leur vie et leur avenir », a déclaré la Première ministre.

Elle a également insisté sur le fait que les conflits armés n'affectent pas de la même manière les hommes et les femmes, ces dernières étant souvent les premières victimes de violences.

« Les violences faites aux femmes ne doivent être ni invisibilisées ni banalisées. Elles doivent être reconnues et combattues avec détermination », a-t-elle martelé.

Des avancées dans la participation et l'autonomisation des femmes

Profitant de cette tribune internationale, Judith Suminwa Tuluka a aussi mis en avant les progrès réalisés par la RDC en matière de promotion des droits des femmes.

Selon elle, la participation des femmes dans les sphères décisionnelles est passée de 21 % en 2021 à 32 % en 2024, notamment grâce à des réformes institutionnelles et à la présence, pour la première fois, d'une femme à la tête du gouvernement.

La cheffe du gouvernement a également évoqué les efforts entrepris pour renforcer l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'accès aux opportunités économiques dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires.

À travers cette participation aux travaux de l'ONU, la RDC entend ainsi plaider pour une mobilisation internationale accrue en faveur des droits des femmes, tout en poursuivant les réformes visant leur participation pleine et entière au développement du pays.