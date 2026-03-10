Tunisie: Ramadan - Une occasion pour reprogrammer les défenses de son corps

De plus en plus de chercheurs en médecine vantent les bienfaits du jeûne sur l'organisme, certains vont même jusqu'à affirmer que jeûner peut guérir certaines maladies graves notamment le cancer, les cellules cancéreuses étant des cellules qui ne supportent pas la faim.

Bien que les recherches n'aient pas encore établi de confirmation concernant des cas de guérison humaine grâce au jeûne, il n'en demeure pas moins que ses bienfaits multiples ont été prouvés notamment en occident où de plus en plus de personnes se tournent vers le jeûne pour purifier leur organisme et booster leurs défenses naturelles dans un monde où la surconsommation médicamenteuse a fini par anéantir le corps humain.

La Presse a rencontré le docteur Néji Daly, médecin généraliste compétent en gériatrie et en phytothérapie pour nous parler des bienfaits du jeûne et des règles à suivre pour en tirer le meilleur profit tout en prolongeant les bienfaits notamment après la fin du Ramadan.

« Le jeûne est bénéfique pour l'organisme à plus d'un titre aussi bien physiquement que psychiquement. D'abord le jeûne renforce l'immunité à travers notamment le processus d'autophagie », explique-t-il.

Mécanisme biologique qui permet à nos cellules d'éliminer leurs constituants inutiles, défectueux ou toxiques, et de recycler ceux qui peuvent l'être, l'autophagie se déclenche lorsque la cellule manque d'apports extérieurs en nutriments, notamment en cas de jeûne.

Le jeûne permet, par ailleurs de rééquilibrer et de renforcer le microbiote intestinal, ensemble de microbes utiles pour l'organisme et nécessaires pour protéger les intestins, premier rempart contre les maladies, précise le spécialiste.

Au cours du jeûne le microbiote est renforcé alors que dans le quotidien la surconsommation d'aliments de mauvaises qualité riches en sucre et transformés tue cette flore intestinale, rappelle-t-il soulignant que l'excès de consommation d'antibiotique est un autre facteur qui altère grandement le microbiote.

Pour les personnes qui le pratiquent avec conviction et dans les règles, le jeûne est un antidote au stress, il apporte la sérénité et calme les nerfs donc un antistress, note encore Dr Daly.

Les bienfaits reconnus du jeûne ont favorisé l'apparition de services dédiés dans des centres hospitaliers en occident, des services où les patients tentent l'expérience du jeûne dans un cadre médical, précise le spécialiste qui tient toutefois à souligner que pour bien vivre le jeûne et bénéficier pleinement de ses bienfaits, il y a des règles à respecter.

Il s'agit surtout de rester modéré dans la consommation et de revoir certaines mauvaises habitudes telles la consommation d'excitants et de tabac. Il faut également rompre le jeûne en respectant le rythme en lui procurant progressivement et en petites quantités les aliments qui lui sont nécessaires.

Dr Néji Daly insiste également sur l'importance de penser à boire suffisamment d'eau tout au long de la soirée et à prendre un « shour » équilibré de préférence composé de sucres lents.