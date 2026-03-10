Ethiopie: Réunion à Addis-Abeba entre autorités publiques et acteurs privés pour accélérer les réformes de l'investissement

Addis-Abeba — Des responsables gouvernementaux de haut niveau, des représentants du secteur privé et des partenaires internationaux au développement se sont réunis mardi dans la capitale éthiopienne dans le cadre d'un dialogue public-privé (DPP) de haut niveau consacré au renforcement du climat d'investissement.

Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des réformes économiques en cours et d'identifier des actions concrètes destinées à favoriser les investissements et soutenir la croissance économique.

Organisé par la Commission éthiopienne des investissements, en collaboration avec le ministère des Finances et le Groupe des partenaires au développement, l'événement s'est tenu à l'hôtel Ethiopian Skylight.

Les échanges ont principalement porté sur le suivi de la mise en oeuvre des réformes, l'examen des défis opérationnels rencontrés par les investisseurs et la recherche de solutions pratiques pour améliorer l'environnement des affaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution d'ouverture, la ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a souligné que la transformation économique durable du pays repose sur une coopération étroite et efficace entre l'État et le secteur privé.

Elle a indiqué que l'Éthiopie se trouve à un moment charnière après sept années de réformes économiques visant à libérer le potentiel du secteur privé et à en faire un moteur central de la croissance nationale.

La responsable a également mis en avant les progrès macroéconomiques récents, notamment les efforts entrepris pour ramener l'inflation à un niveau à un chiffre ainsi que les initiatives engagées en vue de la libéralisation du marché des changes.

Elle a par ailleurs évoqué les réformes fiscales en cours, dont la modernisation de l'administration fiscale et l'introduction d'une nouvelle proclamation relative aux incitations fiscales et douanières fondées sur la performance, destinée à encourager les investissements productifs.

Dans le cadre de son intégration économique régionale, l'Éthiopie a également renforcé son engagement au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en adoptant des réglementations visant à appliquer les engagements de réduction tarifaire.

De son côté, le commissaire éthiopien aux investissements, Zeleke Temesgen, a indiqué que l'initiative de dialogue public-privé a connu une progression notable depuis son lancement officiel en août 2024.

Il a précisé que 18 institutions gouvernementales participent désormais au traitement des questions soulevées lors de ces dialogues, tandis que 13 d'entre elles ont reçu un mandat formel pour piloter la mise en oeuvre des décisions adoptées dans leurs domaines de compétence.

L'un des moments marquants de la rencontre a été le lancement d'une nouvelle plateforme numérique de suivi intégrée au site web de la Commission éthiopienne des investissements.

Développée avec l'appui technique de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et financée par les gouvernements allemand et britannique, cette plateforme permettra aux investisseurs, aux chambres de commerce et aux partenaires au développement de suivre en temps réel l'avancement des dossiers liés au dialogue public-privé, renforçant ainsi la transparence et la redevabilité.

« La transparence et la responsabilité sont des éléments clés pour assurer le succès des initiatives de partenariat public-privé », a souligné le commissaire Zeleke, ajoutant que plus de treize agences gouvernementales ont déjà désigné des points focaux et soumis des plans d'action détaillés assortis de calendriers de mise en oeuvre.

La rencontre a également offert l'occasion aux investisseurs nationaux et internationaux d'exprimer leurs préoccupations concernant plusieurs aspects du climat des affaires, notamment les procédures fiscales et douanières, les cadres réglementaires liés à l'investissement, les questions de fret et d'assurance lors de l'enregistrement des capitaux, ainsi que la politique de la franco valuta.

Les représentants du gouvernement ont pour leur part évoqué diverses réformes structurelles destinées à améliorer l'environnement juridique des affaires, notamment la mise en place de chambres spécialisées en droit commercial et en investissement au sein des tribunaux fédéraux afin de traiter plus efficacement les litiges commerciaux complexes.

Cette rencontre constitue également une étape préparatoire au prochain Forum d'affaires de haut niveau Invest Ethiopia 2026, qui vise à attirer davantage d'investisseurs et à consolider les engagements pris lors des précédentes sessions de dialogue.

Les participants issus des secteurs public et privé ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble afin d'élaborer des solutions communes et de maintenir l'Éthiopie comme une destination d'investissement stable et attractive.

En conclusion, la ministre d'État Semereta Sewasew a rappelé que l'objectif ultime du gouvernement est de bâtir un environnement des affaires « transparent, stable et compétitif », capable de stimuler la croissance économique et de créer des emplois durables pour une jeunesse éthiopienne en pleine expansion.