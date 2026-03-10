Afrique: L'Union africaine salue la contribution des femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2026

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine a marqué la célébration de la Journée internationale des femmes 2026 en mettant à l'honneur le rôle, souvent peu visible, des femmes qui participent au fonctionnement quotidien de la principale organisation continentale.

La cérémonie, organisée au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba par la Direction des femmes, du genre et de la jeunesse, s'est déroulée sous le thème : « Hommage aux femmes de l'Union africaine : Voix, travail et communauté ».

Cette commémoration a permis de mettre en lumière la contribution des femmes travaillant à tous les niveaux de la Commission, qu'il s'agisse de postes de responsabilité ou de fonctions opérationnelles, dont le travail contribue au bon fonctionnement de l'institution.

Lors de l'ouverture de la cérémonie, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé à renforcer la reconnaissance du rôle des femmes au sein de l'Union et sur l'ensemble du continent.

« Chaque femme devrait se sentir valorisée et soutenue », a-t-il déclaré, soulignant que la promotion de l'égalité des genres constitue un élément essentiel de la réussite de l'organisation.

Il a également établi un lien entre l'autonomisation des femmes et la mise en oeuvre de Agenda 2063, le cadre stratégique de développement du continent, estimant que le leadership féminin est indispensable pour atteindre les objectifs africains en matière de paix, de développement et de prospérité.

De son côté, la vice-présidente de la Commission, Selma Haddadi, a rendu hommage aux « mères fondatrices » de l'Union africaine, tout en mettant l'accent sur le rôle essentiel joué par les femmes dont le travail reste souvent en arrière-plan lors des grandes rencontres officielles.

« Le message d'aujourd'hui est d'honorer celles que l'on ne voit pas toujours dans les salles de réunion, mais qui oeuvrent chaque jour pour permettre à notre institution de fonctionner efficacement », a-t-elle affirmé.

Selon elle, les femmes constituent un pilier fondamental de la société et contribuent activement, aux côtés des hommes, à la construction de l'Afrique de demain. « Grâce à la contribution des femmes africaines, l'Agenda 2063 - l'Afrique que nous voulons - devient progressivement l'Afrique que nous bâtissons », a-t-elle ajouté.

L'événement a également donné la parole à plusieurs femmes travaillant au sein de l'organisation. Parmi elles, Santa Belew, chargée de billetterie à la Commission, a souligné l'importance d'offrir davantage d'opportunités afin de permettre aux femmes de révéler pleinement leur potentiel.

« L'opportunité est la première étape », a-t-elle déclaré, estimant que de nombreuses femmes possèdent des talents qui peuvent s'épanouir lorsqu'elles bénéficient des conditions nécessaires.

De son côté, Meron Adinew, responsable de l'équipe du bureau de Ethiopian Airlines au siège de l'Union africaine, a plaidé pour une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les postes de direction.

Elle a encouragé les jeunes femmes à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs études afin d'accéder à des fonctions de leadership. « Nous pouvons y arriver. Croyez en vous, poursuivez vos études et efforcez-vous toujours d'exceller », a-t-elle déclaré.

La Commission de l'Union africaine agit comme l'organe exécutif et administratif de l'organisation continentale.

À travers sa Direction des femmes, du genre et de la jeunesse, elle poursuit la promotion de politiques favorisant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique, conformément aux engagements pris dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.