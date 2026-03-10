Ethiopie: Le Premier ministre affirme que le centre MESOB de Harar s'inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des services publics

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le centre de services intégrés MESOB à Harar fait partie de l'initiative nationale plus large de l'Éthiopie visant à moderniser la prestation des services publics et à élargir l'accès aux services gouvernementaux grâce à des guichets uniques.

Dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que la plateforme MESOB de Harar rassemble actuellement huit institutions gouvernementales dans un même complexe.

Le centre dispose de 24 guichets de service et offre 67 prestations publiques différentes, permettant ainsi aux habitants d'effectuer plusieurs démarches administratives en un seul lieu.

Selon le chef du gouvernement, cette initiative s'inscrit dans les efforts plus larges de l'État visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services publics, tout en renforçant la satisfaction des citoyens.

Elle vise notamment à réduire la fragmentation entre les institutions et à limiter le temps ainsi que les coûts que les citoyens consacrent à l'obtention des services administratifs.

Le modèle MESOB est actuellement en cours de déploiement dans d'autres régions du pays, dans le cadre du programme national de transformation numérique de l'administration.

Ces centres de services intégrés devraient jouer un rôle déterminant dans l'amélioration des performances du secteur public et dans la simplification de l'accès des citoyens aux services gouvernementaux.

Par ailleurs, le Premier ministre effectue actuellement une tournée d'inspection de plusieurs projets de développement dans l'est du pays, notamment dans les villes de Dire Dawa et Harar. Cette visite a débuté le week-end dernier, selon les informations disponibles.