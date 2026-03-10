Le Nigeria signe l'accord d'accueil de la Foire commerciale intra-africaine 2027 et se prépare à accueillir le plus grand marché africain

De gauche à droite : Kanayo Awani, Vice-Présidente exécutive, Commerce intra-africain et Développement des exportations, Afreximbank ; S.E. Francisca Tatchouop Belobe Commissaire pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l’industrie et les minéraux, Commission de l’Union africaine; Dr George Elombi, Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque, Olusegun Obasanjo, Président de l’IATF, Dr Jumoke Oduwole, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement ; Babajide Sanwo-Olu, Gouverneur de l’État de Lagos ; Cynthia Gnassingbe, Directrice des partenariats et du secteur privé de la ZLECAf; Lois Ekra, Vice-présidente de l’IATF et Joseph Ifebunandu, chef des services bancaires et juridiques , Afreximbank lors de la cérémonie de signature l’accord d’accueil de la Foire commerciale intra-africaine 2027 (IATF2027) à Lagos, Nigeria, le 9 mars

Le Nigeria accueillera la cinquième Foire commerciale intra-africaine 2027 (IATF2027) du 5 au 11 novembre 2027.

La République fédérale du Nigeria a signé aujourd'hui l'accord d'accueil de la cinquième Foire commerciale intra-africaine 2027 (IATF2027). Le Nigeria succédera à l'Algérie qui a accueilli la quatrième édition, couronnée de succès, avec 49,94 milliards de dollars US d'accords commerciaux et d'investissements.

La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée à Lagos, la « ville d'accueil » désignée, en partenariat avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), renforçant ainsi le rôle central du Nigeria dans la promotion du commerce intra-africain et de l'intégration économique à travers le continent.

Prévue du 5 au 11 novembre 2027, l'IATF2027 vise 50 milliards de dollars US d'accords commerciaux et d'investissement, 100 000 visiteurs, 2 500 exposants et la participation de plus de 100 pays. La Foire se tiendra sous le thème « Global Africa Repositioned - From Market Access to Market » (L'Afrique mondiale repositionnée - De l'accès au marché au marché) », et proposera un programme varié, y compris des expositions commerciales, un forum sur le commerce et l'investissement axé sur la ZLECAf, une Journée mondiale de l'Afrique pour renforcer les liens avec la diaspora africaine, une plateforme B2B et B2G, un évènement CANEX pour mettre en valeur l'économie créative africaine ; le réseau des gouvernements sous-souverains pour l'intégration des gouvernements régionaux et locaux ; des journées spéciales pour les pays, les secteurs public et privé afin de présenter leur potentiel commercial et d'investissement, leurs atouts touristiques et culturels ; le Salon africain de l'automobile ; le pavillon AU Youth Start-up pour les start-ups africaines ; et le Centre africain de recherche et d'innovation.

En seulement quatre éditions depuis 2018, l'IATF a généré cumulativement plus de 167 milliards de dollars US en transactions commerciales et d'investissement et a accueilli plus de 180 000 visiteurs de 132 pays. Ce partenariat stratégique crée un cadre africain unique qui combine orientation politique, soutien financier et facilitation du commerce. L'IATF bénéficie d'un alignement institutionnel à l'échelle du continent, ce qui la distingue tant par sa structure que par son objectif.

Dans son allocution d'ouverture, S.E. Olusegun Obasanjo, Président du Conseil consultatif de l'IATF 2027 et ancien Président de la République fédérale du Nigeria, a souligné l'importance stratégique de la Foire dans la construction de la souveraineté économique de l'Afrique.

« La signature de cet accord d'accueil marque une étape importante pour le Nigeria et le continent. L'organisation de l'IATF2027 à Lagos revêt une importance historique, étant donné que cette ville a accueilli le Plan d'action de Lagos qui prônait l'industrialisation et l'autosuffisance économique de l'Afrique. Nous devons travailler dur pour continuer à avancer vers l'Afrique que nous voulons. Je suis convaincu que l'IATF2027 dépassera toutes les éditions précédentes, tant en termes de portée que d'impact, alors que nous progressons vers notre objectif commun d'un marché africain unifié dans le cadre de la ZLECA », a-t-il déclaré.

Commentant l'empreinte grandissante du Nigeria dans le commerce intra-africain, S.E. Dr Jumoke Oduwole, Ministre fédéral de l'industrie, du commerce et de l'investissement, a souligné la contribution croissante du Nigeria aux flux commerciaux continentaux.

« Aujourd'hui, alors que le système commercial international est confronté à des défis majeurs, nous devons rester résolus dans notre engagement en faveur d'un commerce mutuellement avantageux et fondé sur des règles. Au moment où nous nous préparons à accueillir le plus grand marché d'Afrique à Lagos en 2027, nous avons l'occasion non seulement de nous pencher sur notre sort, mais aussi de concevoir l'avenir de l'intégration commerciale et de la transformation économique de l'Afrique. Le travail qui nous attend dans le cadre de la ZLECAf est non seulement vaste, mais aussi essentiel à notre survie et à notre prospérité. L'IATF 2027 sera donc un moment décisif dans l'accélération et la transformation du commerce et de l'investissement intra-africains. Ensemble, nous devons aligner nos marchés, nos industries et nos talents pour créer l'Afrique prospère que nous voulons », a-t-elle affirmé.

Se félicitant du partenariat et du leadership de longue date du Nigeria dans la promotion du commerce intra-africain, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du conseil d'administration de la Banque, a salué l'engagement du gouvernement envers la vision de la ZLECAf, soulignant que la taille, la richesse entrepreneuriale et la capacité industrielle du Nigeria en font un hôte naturel pour l'édition 2027.

« L'esprit entrepreneurial dynamique du Nigeria nous donne confiance dans le fait que l'IATF 2027 à Lagos sera un événement remarquable qui renforcera le commerce et les investissements à travers le continent. La Foire commerciale vise à construire un marché unique panafricain solide et à développer le commerce intra-africain au-delà des niveaux que nous connaissons aujourd'hui. Notre devoir collectif est d'utiliser cette plateforme pour bâtir des chaînes de valeur, créer des emplois et générer de la prospérité pour nos populations. Lorsque les Africains décident de travailler ensemble, comme ils le feront à l'IATF 2027, les opportunités de transformation sont illimitées », a-t-il souligné.

Le Nigeria reste au coeur du succès de la ZLECAf, non seulement en raison de la taille de son marché, mais aussi grâce à ses ressources naturelles et à son potentiel industriel. En tant que premier producteur de pétrole et de gaz, de minéraux solides, notamment de calcaire, de minerai de fer, d'or et de lithium, et de produits agricoles essentiels, le Nigeria combine une capacité industrielle avec un secteur des PME dynamique et un rôle actif dans le commerce intra-africain. Cette combinaison unique permet au pays de stimuler les chaînes de valeur qui facilitent l'intégration régionale et renforcent la résilience économique du continent.

Décrivant le Nigéria comme un contributeur majeur à la croissance de l'Union africaine et à la transformation économique régionale, S.E. Francisca Tatchoup Belobe, Commissaire de l'UA chargée du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des minéraux, a souligné l'importance d'aligner la politique industrielle, le développement des minéraux et la facilitation du commerce pour libérer le plein potentiel de l'Afrique.

« Lorsque nous avons lancé l'IATF en 2018, c'était une expérience audacieuse en matière de connectivité. Ce n'était pas seulement un événement commercial, mais plutôt un outil stratégique pour accroître le commerce intra-africain, qui reste très faible. Alors que nous nous préparons pour la cinquième édition de l'IATF, nous devons veiller à ce qu'elle stimule le commerce intra-africain et aide l'Afrique à se repositionner dans le paysage commercial mondial. Nous devrions donc viser très haut en 2027, d'autant plus que l'IATF se déroule au Nigeria, le pays africain le plus peuplé et l'une des plus grandes économies du continent. Faisons de l'IATF 2027 un moment décisif qui suscite un nouvel élan pour l'investissement, l'industrialisation et le commerce de l'Afrique », a-t-elle encore laidssé entendre.

Réfléchissant sur l'impact continental plus large, Cynthia E. Gnassingbé-Essonam, Directrice du partenariat avec le secteur privé et de la communication au Secrétariat de la ZLECAf, qui représentait S.E. Wamkele Mene, Secrétaire général de la ZLECAf, a souligné que le pays d'accueil de l'IATF2027 au Nigeria renforce les efforts collectifs pour rendre opérationnelle la ZLECAf et approfondir les chaînes de valeur régionales.

« La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape importante dans nos efforts collectifs pour faire progresser les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine. La Foire commerciale intra-africaine s'est imposée comme le principal marché africain pour le commerce et l'investissement, réunissant des entreprises, des investisseurs et des décideurs de tout le continent et de la diaspora. Le choix du Nigeria comme pays d'accueil de l'IATF 2027 est à la fois opportun et significatif, et nous sommes convaincus que cette foire professionnelle aura un impact important, reflétant l'ambition de la ZLECAf et les aspirations des entreprises africaines », s'est-elle réjouie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.intrafricantradefair.com