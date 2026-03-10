Madagascar: Célébration- Les Antsiranaises transforment la ville en espace de couleurs et de joie

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, a une nouvelle fois démontré la forte mobilisation des femmes dans la région Diana, comme à travers tous les pays. Que ce soit dans les grandes villes ou dans les zones rurales, les femmes ont répondu massivement présent, démontrant leur capacité à s'organiser et à se structurer au sein de diverses associations.

Malgré les éventuelles divergences d'opinion, leur sens de l'unité est resté visible tout au long des manifestations. Lors des défilés et rassemblements, les participantes se sont souvent distinguées par le port d'une même couleur d'uniforme, symbole de solidarité et de cohésion.

Le thème choisi cette année, «Vehivavy malagasy, hery iray amin'ny fanavaozana ny firenena (La femme malgache, une force pour le développement de la nation)», reflète parfaitement cette dynamique collective. Dans son message adressé aux femmes, Yvette Jafimanjo, épouse du chef de région par intérim, a rappelé l'importance de l'engagement féminin pour le progrès de la société.

«Pour devenir une véritable force de développement, les femmes doivent unir leurs énergies, oser prendre la parole et assumer des responsabilités», a-t-elle souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Partout dans la région Diana, les festivités se sont déroulées dans une ambiance de joie et de convivialité. À Ambilobe, où s'est tenue la célébration régionale, tout comme dans la capitale du Nord, ainsi que dans les différents districts et communes, les femmes ont marqué l'événement par leur enthousiasme et leur forte participation. Elles étaient des centaines, peut-être des milliers.

Dans les rues, une véritable marée humaine s'est formée, portée par la détermination et la fierté d'être femme. À cette occasion, leur présence massive a transformé la ville en un espace de couleurs, de chants et d'espoir.

Le long carnaval, qui s'étendait sur plusieurs artères principales, témoignait de cette mobilisation exceptionnelle. Groupe après groupe, les femmes défilaient avec énergie, certaines en dansant, d'autres en scandant des messages de solidarité et de courage. Leur passage attirait les regards admiratifs de la population, venue nombreuse assister à cet événement devenu un symbole d'unité.