Madagascar: Toliaraa - Compréhension trop classique du 8 mars

La Journée des droits des femmes a été marquée par les événements habituels à Toliara. De nombreuses femmes ne comprennent pas encore les fondements de ce concept.

« On fait la fête, c'est notre journée ». C'est la même réponse donnée par les femmes interviewées et qui ont défilé dans les rues de Toliara dimanche dernier. Des membres d'associations, cent trente-cinq au total, avec des habits extraordinaires, de même couleur ou de même motif, ont, soit dansé, soit marché, jusqu'au gymnase couvert de Tsienengea, où s'est tenue la cérémonie officielle.

« Pour moi, c'est une journée consacrée à nous les femmes. C'est le jour où on met des habits de même couleur, pour être vues dans les rues, par les autres associations de femmes et par les officiels », lance une membre de l'association

« Fonena », une association qui œuvre pour la protection de l'environnement. La cérémonie d'usage regroupe les autorités locales qui prononcent des discours axés sur « la femme et le changement », thème choisi par la Refondation de la République de Madagascar pour la célébration du 8 mars 2026. Des organismes, associations et départements ont chacun, à leur manière, marqué la journée des droits de la femme.

L'université de Toliara, entre autres, a organisé des activités telles que de la donation, un reboisement, une séance de zumba féminin et un séminaire doctoral sur la biodiversité. L'agence « Luxe Agency » a organisé un concours de « Miss maman Atsimo Andrefana », dont l'objectif est de prouver que même si une femme est déjà maman, sa vie ne s'arrête pas là, mais qu'elle a toujours de la beauté intérieure et extérieure à démontrer.

Un dialogue communautaire a été mené par le Conseil communal de la Jeunesse de Toliara et le « Young Women in Politics Program » (YWPP), un programme de formation de jeunes femmes à la politique.

« Femme au foyer et actrice de changement. Peut-on concilier les deux ? ». Entrepreneure, professeure d'université, jeune activiste et femme en situation de handicap ont été les panélistes invitées au dialogue. « Les partages d'expériences de résilience des panélistes dans leurs combats et défis quotidiens ont touché l'audience.