Cameroun: Poubelles à Yaoundé - A Efoulan, le village du maire, l'insalubrité a repris ses droits

Un mois. C'est le temps qu'il aura fallu pour que les monticules d'ordures réapparaissent à Efoulan. Le quartier qui a vu naître le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, offre aujourd'hui le même spectacle qu'avant le grand ménage orchestré par le MINAT.

Le village natal du maire livré aux détritus

Dans les ruelles d'Efoulan, les sacs plastique jonchent à nouveau le sol. Les caniveaux sont obstrués par des bouteilles vides et des déchets ménagers. L'odeur nauséabonde qui avait temporairement disparu est de retour. Les habitants retrouvent le quotidien qui était le leur avant l'arrivée des équipes municipales renforcées par les moyens du ministère de l'Administration territoriale. Le contraste est saisissant : le quartier qui devrait être la vitrine du premier édile de la capitale est redevenu un dépotoir à ciel ouvert.

L'éphémère opération de nettoyage du MINAT

Il y a quelques semaines, des camions bennes avaient envahi le secteur. Des équipes d'éboueurs en tenue, des balais neufs et des brouettes flambant neuves avaient pris position à Efoulan. Les opérations MINAT, pilotées depuis Yaoundé, semblaient annoncer une nouvelle ère pour la salubrité du quartier. Les médias nationaux avaient immortalisé l'événement, montrant des rues enfin débarrassées de leurs immondices. Le message était clair : l'État mettait les moyens pour offrir un cadre de vie décent aux populations, y compris dans les zones périphériques.

Pourquoi ce retour en arrière si rapide ? La réponse tient dans la nature même de l'intervention. Il ne s'agissait pas d'une politique structurelle de gestion des déchets, mais d'un coup de communication. Les poubelles à Yaoundé disparaissent toujours temporairement quand un événement officiel se profile. Les moyens déployés étaient destinés à produire des images fortes, pas à résoudre le problème à la racine. Aucun système pérenne de collecte n'a été mis en place. Aucune sensibilisation durable des populations n'a été menée. Les habitants d'Efoulan, comme ceux des autres quartiers, ont rapidement repris leurs habitudes, faute d'alternative crédible.

Les mécanismes de la salubrité de façade

Le scénario se répète à chaque échéance importante. Une autorité annonce une opération coup de poing. Les moyens sont déployés massivement pendant quelques jours. Les caméras filment les rues nettes. Puis, dès que l'attention médiatique se déplace, tout rentre dans l'ordre. L'ordre ancien, celui des détritus qui s'accumulent. La salubrité à Yaoundé obéit ainsi à un cycle prévisible : propreté artificielle pendant les visites officielles, abandon dès que les projecteurs s'éteignent. Le quartier du maire aurait dû bénéficier d'un traitement d'exception permanent. Il a simplement connu la version la plus visible de ce phénomène.

Les enjeux d'une visite papale sous le signe des déchets

À court terme, l'arrivée du Pape Léon XIV dans un mois va déclencher une nouvelle vague de nettoyages superficiels. Les poubelles disparaîtront des axes empruntés par le cortège pontifical. Les quartiers traversés par le souverain pontife connaîtront leur dose éphémère de propreté. Mais à long terme, cette méthode détruit toute crédibilité de l'action publique. Les populations constatent que l'État sait agir quand il le veut, mais choisit de ne pas le faire pour elles. Le Maire de Yaoundé se trouve dans une position intenable : incapable d'assurer la salubrité dans son propre village natal, il peine à justifier ses actions ailleurs dans la ville.

Une question qui dépasse le cadre des ordures

La réapparition des détritus à Efoulan pose une question plus vaste sur le rapport de l'administration à ses administrés. Si le village du maire lui-même ne peut bénéficier d'un service public de base continu, qu'attendre des quartiers plus éloignés du pouvoir ? La visite papale, dans un mois, offrira un nouveau prétexte à des opérations de façade. Mais une fois le Pape reparti, les monticules reviendront. Jusqu'à quand les Camerounais accepteront-ils d'être les figurants d'un théâtre de la propreté qui se joue sans eux et contre eux ?