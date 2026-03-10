Guinée: Dissolution des partis au pays - L'opposant Cellou Dalein Diallo appelle l'opposition à «l'union sacrée»

Après l'annonce du gouvernement guinéen dans la nuit de vendredi 6 à samedi 7 mars de la dissolution de quarante partis politiques, l'un des leadeurs de l'opposition exprime son indignation. Depuis Paris, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, s'est exprimé sur les réseaux sociaux le dimanche 8 mars en fin d'après-midi. Très critique avec la décision de l'État de dissoudre les partis, il a appelé l'ensemble de l'opposition à l'union sacrée.

La décision de Conakry, que craignaient les leaders de la classe politique, est tombée comme un couperet car les formations politiques avaient normalement jusqu'au 25 mai pour actualiser leurs statuts et règlements intérieurs, organiser des congrès de mise en conformité et produire des justificatifs de siège dans chaque préfecture du pays.

De plus, la Guinée s'achemine vers des élections législatives, locales et sénatoriales le 24 mai prochain.

Pour le président de l'UFDG Cellou Dalein Diallo, il s'agit d'une « décision injuste », qui s'« ajoute à son sinistre bilan de restriction des libertés publiques et de violation des droits humains ». L'opposant « appelle à l'Union sacrée des forces vives » et se « battre pour se libérer ».

Mamadi Doumbouya vient d'ajouter à son sinistre bilan de restriction des libertés publiques et de violation des droits humains la décision injuste de dissolution des partis politiques. Le chef de la junte et son clan voudraient réécrire l'histoire du pays en effaçant du paysage politique toutes les forces susceptibles de porter ombrage à son parti-État en cours de formation.

Il n'y a pas d'autre solution, après avoir épuisé tous les recours à l'interne et face au silence de la communauté internationale, que de nous battre pour nous libérer par nous-mêmes. J'en appelle à l'union sacrée des forces vives du pays, comme nous l'enseigne Thomas Jefferson : «Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir». La dignité de notre peuple et l'honneur de notre pays ne sont pas négociables.

