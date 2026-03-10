Niger: Des groupes terroristes ont attaqué pour la première fois l'importante ville de Tahoua

Des combattants des groupes jihadistes ont mené deux assauts contre des bases militaires au Niger, dans la nuit de dimanche 8 au lundi 9 mars. C'est la première fois qu'ils visent cette importante ville, située à 500 km à l'est de Niamey. Tahoua est un centre névralgique dans la lutte contre les terroristes. Aucun bilan n'est pour le moment disponible à la suite de ces attaques, les autorités n'ont fait aucune déclaration.

Au coeur de la nuit, à 3 heures du matin, des tirs nourris d'armes automatiques ont réveillé la population. Dans un premier temps, c'est la base aérienne militaire au sein de l'aéroport, située au sud de la ville, qui a été visée. Des témoins évoquent un assaut mené par des hommes à motos.

Un combat de 45 minutes

Selon des sources sécuritaires, après 45 minutes de combats, les terroristes ont été repoussés. Deux drones TB2, de fabrication turque, sont affectés dans cette base aérienne. Après un temps de repli, les combattants jihadistes ont mené un deuxième assaut, sur le quartier général du 42e bataillon interarmes qui est déployé à Tahoua. Une seconde opération qui a été également repoussée par l'armée.

Surnommée la « base américaine » par la population, c'est dans cette enceinte que l'armée des États-Unis a notamment formé dans le passé des forces spéciales intégrées au sein des Bataillons de surveillance et d'intervention (BSI).

Vols humanitaires « annulés »

C'est la première fois que des attaques sont menées dans cette ville centrale du pays, située au coeur de la zone d'influence des groupes terroristes. Ces derniers multiplient les opérations contre les installations aériennes de l'armée. Fin janvier, l'attaque de la base 101 de l'aéroport de Niamey a été revendiquée par l'organisation État islamique.

À la suite de ces attaques, les Nations unies indiquent qu'« en raison de la situation sécuritaire à Tahoua, les vols de l'UNHAS (le service aérien d'aide humanitaire des Nations unies - NDLR), vers cette destination sont annulés ». Leur reprise est prévue mercredi 11 mars.