Congo-Kinshasa: L'entourage de Serge Sindani s'inquiète après l'arrestation du journaliste à Kisangani

9 Mars 2026
Radio France Internationale

À Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, les proches de Serge Sindani s'« inquiètent ». Le journaliste, directeur général du média KIS24, a été interpellé le 3 mars dernier et est depuis retenu dans les locaux de l'Agence nationale de renseignements (ANR). Aucun membre de son entourage n'a pu lui rendre visite, ni son avocat. L'Union nationale pour la presse du Congo a appelé à sa libération immédiate.

Dans un communiqué, la rédaction de KIS24 indique « qu'aucune information officielle n'a été communiquée sur les raisons de cette arrestation ni sur son état de santé » et lance un appel, pour qu'il ait au moins accès à son avocat.

Son collègue Steve Paluku, journaliste et responsable à KIS24, raconte que la rédaction est « inquiète », car « depuis l'arrestation de Serge Sindani, aucun membre de la rédaction, aucun journaliste de KIS24 ne l'a visité ». « Nous ne savons pas s'il va bien. Au Congo, l'agence de renseignement ne communique pas sur le cas d'interpellation, mais on aurait bien voulu connaître les motifs. »

Le plus grand souhait, c'est qu'il puisse d'abord avoir accès à son avocat. Donc, on a besoin qu'il soit assisté. La rédaction ne fonctionne pas. KIS24 réitère sa solidarité à son directeur général. Ensemble, avec tous les défenseurs des droits humains, on est vraiment inquiet. Nous connaissons Serge, il travaille pour la République. Nous avons besoin de lui à la rédaction. La place d'un journaliste, c'est à la rédaction, ce n'est pas au cachot. Comprenez l'émotion, mais on a vivement besoin de Serge.

La rédaction de KIS24 se dit «vraiment inquiète» de l'arrestation de son directeur général Serge Sindani

